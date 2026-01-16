Phương Anh Đào: "Ngoài đời, tôi và Tuấn Trần là bạn thân"

Phim "Báu vật trời cho" của đạo diễn Lê Thanh Sơn đã có buổi giao lưu, ra mắt vào chiều ngày 16-1 tại TP HCM. Tham dự sự kiện có đạo diễn Lê Thanh Sơn, Phương Anh Đào, NSƯT Trung Dân, Hưng Nguyễn, Khương Lê, Tạ Lâm, Huỳnh Minh Triết, Thư Đan,TikToker Lê Khuyến Dương (chị Phiến), bé Mì gói. Diễn viên Tuấn Trần và Quách Ngọc Ngoan vắng mặt vì đang ở trường quay Ninh Bình cho dự án khác.

Phương Anh Đào và Tuấn Trần từng là một cặp đôi lãng mạn nhưng cũng giằng xé, nhiều bi kịch trong phim "Mai" do Trấn Thành đạo diễn. Sau khi phim thành công phòng vé, cả hai được "đẩy thuyền" nhiệt tình từ người hâm mộ.

Phương Anh Đào chia sẻ tại sự kiện

Cô tiếp tục đóng cặp cùng Tuấn Trần trong phim

Trước sự đẹp đôi của cặp minh tinh và tài tử này, những tin đồn "phim giả tình thật" liên tục xuất hiện. Cả hai không lên tiếng xác nhận hay bác bỏ nhưng không ít lần bị cư dân mạng "soi" rằng ngầm thể hiện tình cảm yêu đương, ngầm xác nhận hẹn hò…

Tái hợp trong "Báu vật trời cho", Phương Anh Đào cho biết việc cùng Tuấn Trần thành cặp đôi được khán giả yêu thích khiến cả hai đều rất vui.

"Chúng tôi vui vì đã truyền năng lượng yêu thương, làm cho mọi người muốn yêu, trái tim trở nên rộn ràng, rất trân quý tình cảm từ khán giả. Ngoài đời, tôi và Tuấn Trần là bạn thân. Khi hợp tác, chúng tôi quan tâm nhất là lúc đóng cặp, khán giả sẽ trông đợi gì ở chúng tôi.

Đó có phải là một cặp đôi ngôn tình, lãng mạn, có sự giằng xé như trong phim trước? Trong "Báu vật trời cho", chúng tôi sẽ mang đến màu sắc khác, quan hệ khác. Đó có thể tạm gọi là "ngôn tình cảm lạnh" bởi sự kiện kết nối chúng tôi với nhau rất lạ đời" - Phương Anh Đào bày tỏ.

Cô cũng nói thêm là cả hai đều mong sẽ tiếp tục tái hợp ở nhiều dự án khác nếu có cơ hội. Phương Anh Đào cảm thấy may mắn được hóa thân thành Ngọc - người mẹ đơn thân, có con do thụ tinh nhân tạo trong "Báu vật trời cho". Nữ diễn viên hy vọng phim sẽ thu hút được khán giả cả ba thế hệ trong gia đình cùng ra rạp thưởng thức.

Đối với cô, mỗi lần tham gia dự án đều chọn lựa kỹ càng, dành hết tâm huyết, đau đáu về nhân vật. Vì thế, sau phim "Mai" từ năm 2024, đến nay, cô mới lại có vai diễn ra mắt khán giả. Cô nhận được nhiều lời mời nhưng nếu nhân vật cho cảm xúc quen thuộc, đã từng thể hiện trong dự án cũ thì không nhận. Cô nghĩ diễn viên phải luôn biến hóa đa dạng, hấp dẫn, mới lạ và sáng tạo hơn với những vai diễn đầy chiều sâu.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn phát biểu

Đạo diễn Lê Thanh Sơn bày tỏ anh từng quan sát những phim ra rạp dịp Tết Nguyên đán. Anh là tân binh của đường đua này nên cũng có áp lực nhưng áp lực chấm dứt ngay khi xác định tham gia. Thay vào đó, áp lực biến thành phấn khích, động lựa cố gắng hơn nữa để cùng những đồng nghiệp tài năng, chinh phục tình yêu thương của khán giả.

"Báu vật trời cho" ra rạp từ mùng 1 Tết Bính Ngọ, cạnh tranh cùng "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành, "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang, "Mùi phở" của Minh Beta.