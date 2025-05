Phim Hàn Quốc vắng bóng ở Cannes 2025, vì sao?

Liên hoan Phim Cannes 2025 thu hút đông đảo các ngôi sao lớn của thế giới, hứa hẹn sẽ mang đến những phần tranh tài gay cấn, những màn ra mắt phim ấn tượng.

Cạnh tranh khốc liệt

Liên hoan Phim Cannes 2025 đón nhận sự trở lại của những tên tuổi đã từng giành chiến thắng trước đó. Họ là những nhà làm phim kỳ cựu, tài năng và cũng là những ứng viên sáng giá cho đường đua "Cành cọ vàng". Đầu tiên phải kể đến phim "The Young Mother's Home" (tiếng Pháp: Jeunes Mères) do Jean-Pierre Dardenne và Luc Dardenne viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất. Đây là lần thứ 10 anh em nhà Dardenne tranh "Cành cọ vàng". Cả hai từng giành được chiến thắng với phim "Rosetta" năm 1999 và "The Child" năm 2005.

Lần trở lại này, họ mang đến câu chuyện kể về 5 bà mẹ trẻ: Jessica, Perla, Julie, Naïma và Ariane cùng các con của họ được đưa đến một trung tâm bảo trợ dành cho các bà mẹ trẻ. "The Young Mother's Home" có các diễn viên: Lucie Laruelle, Babette Verbeek, Elsa Houben, Samia Hilmi, Jef Jacobs…

Một tên tuổi quen thuộc khác là nhà làm phim Wes Anderson với "The Phoenician Scheme" - phim gián điệp pha trộn với trinh thám hài hước. Phim quy tụ dàn diễn viên: Benicio del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston…, nội dung kể về doanh nhân giàu có Zsa-zsa Korda. Ông chỉ định cô con gái duy nhất của mình, vốn là một nữ tu, thành người thừa kế duy nhất cho gia sản của mình. Khi Zsa-zsa Korda bắt đầu một doanh nghiệp mới, họ sớm trở thành mục tiêu của những ông trùm mưu mô, những kẻ khủng bố và những kẻ ám sát.

Cảnh trong phim “The Phoenician Scheme”. Ảnh: TPS PRODUCTIONS/FOCUS FEATURES

Nhà làm phim Richard Linklater là cái tên quen thuộc với điện ảnh thế giới, mang đến Cannes 2025 phim "Nouvelle Vague". Tác phẩm mô tả quá trình thực hiện bộ phim "Breathless" của Jean-Luc Godard. Trong đó, diễn viên Guillaume Marbeck trong vai Jean-Luc Godard, Zoey Deutch trong vai Jean Seberg… và nhiều diễn viên khác.

Kelly Reichardt trở lại cuộc tranh tài với "The Mastermind". Đây là một phim chính kịch về vụ trộm nghệ thuật có sự tham gia của Josh O'Connor và John Magaro, lấy bối cảnh cuộc chiến trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Nhà làm phim người Na Uy Joachim Trier, từng giành chiến thắng năm 2021 với "The Worst Person of the World", đến với Cannes 2025 bằng tác phẩm "Sentimetal Value". Phim có sự tham gia của các diễn viên: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning, Cory Michael Smith…

Đạo diễn người Nam Phi Oliver Hermanus ra mắt tranh giải với "The History of Sound". Dựa trên truyện ngắn cùng tên của Ben Shattuck, phim kể về mối quan hệ giữa hai người đàn ông do Josh O'Connor và Paul Mescal thủ diễn. Cả hai gặp nhau vào năm 1916 và sau đó cùng nhau đi du lịch vào mùa hè năm 1919 để thu âm những bài hát dân gian của những người đồng hương ở vùng nông thôn New England.

Nữ đạo diễn Julia Ducournau, người đã giành giải "Cành cọ vàng" năm 2021 với tác phẩm "Titane", trở lại cuộc tranh tài với "Alpha". Một phim gây sốc lấy bối cảnh thập niên 1980 kể về một bé gái 11 tuổi bị bạn cùng lớp từ chối sau khi có tin đồn cô bé bị nhiễm một căn bệnh lạ.

Điện ảnh Hàn tập trung vào nền tảng trực tuyến

Ngoài những gương mặt kỳ cựu, những tên tuổi đã từng thắng giải trở lại với tác phẩm mới, Liên hoan Phim Cannes 2025 còn có sự xuất hiện của những đạo diễn trẻ, tiềm năng, lần đầu tham gia như Ari Aster, Carla Simon, Mascha Schilinski… Trong đó, Ari Aster mang đến phim "Eddington", Carla Simon là phim "Romería", Mascha Schilinski là phim "Sound of Falling".

Liên hoan Phim Cannes năm nay có nhiều nhà làm phim nữ tham gia tranh tài ở các hạng mục, đó là một dấu hiệu tốt cho thị trường chung. Trong buổi họp báo trước đó, Giám đốc nghệ thuật Liên hoan Phim Cannes, ông Thierry Fremaux, cho biết Ban Tổ chức nhận được 2.909 tác phẩm đăng ký dự thi. Trong số đó, 68% do nam đạo diễn thực hiện và 32% do nữ đạo diễn thực hiện.

Ngoài sức hấp dẫn của đường đua tranh "Cành cọ vàng", việc nhiều ngôi sao hứa hẹn tham gia cũng được đánh giá tạo sự thu hút cho liên hoan phim năm nay. Trong đó, nam tài tử - nhà sản xuất Tom Cruise tái xuất thảm đỏ Cannes 2025 với phim "Mission: Impossible - The Final Reckoning", tác phẩm chỉ chiếu ra mắt, không tranh giải. Các ngôi sao khác: Denzel Washington, Jodie Foster, Josh O'Connor, Paul Mescal, Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal, Austin Butler, Benicio del Toro, Michael Cera, Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Benedict Cumberbatch… dự kiến khuấy động thảm đỏ tại các buổi chiếu ra mắt phim họ tham gia.

Một điểm đáng lưu ý tại Liên hoan Phim Cannes 2025 là sự vắng bóng của điện ảnh Hàn Quốc. Những năm qua, điện ảnh Hàn Quốc luôn tham gia các liên hoan phim lớn trên thế giới và giành nhiều giải thưởng quan trọng như một minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ.

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên sau 12 năm, điện ảnh Hàn không có phim nào vào danh sách tranh các giải thưởng chính thức và cũng là lần đầu tiên sau 26 năm vắng bóng gần như hoàn toàn.

Các chuyên gia nước này nhấn mạnh đây không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà còn phản ánh vấn đề lớn trong ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc. Trong đó, sự dịch chuyển dần sang các nền tảng phát trực tuyến được coi là yếu tố chính dẫn đến tình trạng vắng bóng này.

"Đúng là sản lượng phim Hàn Quốc đang giảm. Một lượng lớn phim Hàn Quốc hiện đang sản xuất tập trung vào các nền tảng phát trực tuyến. Những thay đổi trong nhận thức của khán giả và môi trường sản xuất đã dẫn đến kết quả này" - Shim Eun-jin, giáo sư ngành sân khấu và điện ảnh của Đại học Cheongju, chia sẻ với The Korea Times.

Bà Shim Eun-jin nói thêm: "Phim là một ngành công nghiệp nên sản xuất nội dung sẽ phải đi theo dòng tiền và dòng tiền hiện chảy vào các nền tảng trực tuyến, vì vậy số lượng phim được chiếu tại rạp đang giảm dần".

Những nhà làm phim nổi tiếng như Bong Joon-ho và Park Chan-wook hiện làm việc nhiều hơn cho các dự án toàn cầu bên ngoài Hàn Quốc, điều này cũng ảnh hưởng đến sự tham gia của phim Hàn tại các liên hoan phim.

Một số chuyên gia lo ngại rằng nếu tiếp tục xu hướng này thì thời kỳ hoàng kim của phim Hàn sẽ chỉ là quá khứ.

Liên hoan Phim Cannes 2025 kéo dài từ ngày 13 đến 24-5, tại TP Cannes - Pháp.