Theo đó, Ban tổ chức "Tuần lễ phê bình phim quốc tế" đã trao giải cao nhất của hạng mục là "IWONDERFULL Grand Prize" (phim hay nhất) cho "Mưa trên cánh bướm". Đây là giải tôn vinh phim dài đầu tay của các đạo diễn trẻ, giải thưởng này trị giá 10.000 Euro (hơn 270 triệu đồng).



Cảnh trong phim "Mưa trên cánh bướm"

Ngoài ra, đoàn phim "Mưa trên cánh bướm" còn nhận thêm giải sáng tạo nhất (Verona Film Club Prize) do hội đồng các nhà phê bình dưới 35 tuổi chấm. Phim được khen ngợi bởi tính độc đáo và sáng tạo, kết hợp giữa hài kịch, chính kịch và yếu tố kỳ ảo trong khi miêu tả sự phức tạp của mối quan hệ mẹ con.

Trước đó vào ngày 4-9, phim nhận về tràng pháo tay dài hơn 2 phút từ khán giả. Nhiều cây bút phê bình phim đã đánh giá tích cực cho phim.

Phim "Mưa trên cánh bướm" quy tụ dàn diễn viên: Tú Oanh, Lê Vũ Long, Nguyễn Nam Linh, Bùi Thạc Phong, do các công ty tại Việt Nam, Singapore, Philippines, Indonesia hợp tác sản xuất. Tác phẩm kể về một người phụ nữ trung niên (Tú Oanh đóng) nghe lời thầy cúng làm bùa phép mong người chồng ngoại tình của mình quay lại. Bà vô tình đánh thức thế lực siêu nhiên bí ẩn trong chính nhà mình.

Đây là phim điện ảnh đầu tay của Dương Diệu Linh, sinh ra ở Hà Nội, hiện đang sinh sống tại Singapore. Cô từng có nhiều phim ngắn tạo được chú ý trước đó: "Mẹ, Con gái, Những giấc mơ"; "Ngọt, mặn"; "Thiên đường gọi tên".

Trước Dương Diệu Linh, một số nhà làm phim độc lập, nghệ thuật trẻ khác gần đây cũng làm nên chuyện tại đấu trường quốc tế như Phạm Thiên Ân, Phạm Ngọc Lân… Phạm Ngọc Lân có phim "Cu li không bao giờ khóc" (tựa gốc: "Culi never cries") đã giành được các giải thưởng như: Giải GWFF Best First Feature (Phim dài đầu tay xuất sắc của GWFF) thuộc khuôn khổ LHP Berlin 2024.