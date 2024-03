Phim "Sáng đèn", "Muôn vị nhân gian" ra rạp Việt cùng ngày

(NLĐO) - Ban Tổ chức Giải Oscar lần thứ 96-2024 công bố tốp 15 đề cử cho giải thưởng vào ngày 22-12. Trong đó, phim "La Passion de Dodin Bouffant" (còn gọi là The Pot-au-Feu, tiếng Anh là The Taste of Things) của đạo diễn Trần Anh Hùng góp tên trong danh sách.