Phim "Thủy long ngâm" có La Vân Hi bị nghi sao chép bảo vật quốc gia Việt

Ngày 2-11, Fanpage Đại Việt phong hoa đăng tải hình ảnh và dòng chia sẻ: "Đại Việt Phong Hoa xin trân trọng cảm ơn bộ phim "Thủy long ngâm" đã dành sự quan tâm và tình cảm cho mỹ thuật Việt Nam, đặc biệt là với hai cánh cửa chạm rồng Chùa Keo - Bảo vật quốc gia được công nhận năm 2017 (theo Quyết định 2089/Qđ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), cũng như tới Ningbo Cir Label Co., Ltd. vì đã ưu ái chọn thương mại hóa bức tranh Rồng Lê Trung Hưng thuộc bộ "Đại Việt lịch đại long văn đồ" của tác giả Sên.

Hình Fanpage Đại Việt Phong Hoa đăng tải so sánh kiến trúc giữa cảnh trong phim và kiến trúc hai cánh cửa chạm rồng Chùa Keo

Cận cảnh trong "Thủy long ngâm"

Hai cánh cửa chạm rồng của Chùa Keo. Nguồn: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Trong loạt ảnh chỉ ra phim đã sao chép gần như nguyên vẹn kiến trúc hai cánh cửa gỗ chạm khắc rồng của Chùa Keo cho một cảnh trong tập 5 của phim.

Cộng đồng mạng Việt bức xúc chỉ trích hành vi này, cho rằng việc phim sao chép mà không chú thích, không xin phép…, dễ tạo nên hiểu lầm cho người xem. Một số còn lo ngại việc "chiếm dụng văn hóa" cùng nhiều vấn đề khác liên quan đến văn hóa…

Đó là chưa kể, phim không chỉ chiếu ở Trung Quốc mà sẽ còn chiếu ở nhiều nơi khác nên việc sao chép này cần được lý giải, làm rõ. Họ yêu cầu đoàn phim đưa ra những giải thích và sẽ tẩy chay đến khi mọi chuyện được làm rõ.

Sau đó, một số cư dân mạng khác cũng chỉ ra trong tập 8 của phim cũng có sao chép kiến trúc Đình Hàng Kênh - di tích kiến trúc, nghệ thuật quốc gia tại Hải Phòng. Nhiều trang Fanpage chuyên tin tức showbiz Hoa ngữ đã đăng tải lại nghi vấn sao chép và chỉ trích ê-kíp phim "Thủy long ngâm".

Chùa Keo (Thái Bình) là một trong những ngôi chùa cổ ở Việt Nam, vẫn giữ nguyên bản sắc kiến trúc độc đáo có từ thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17. Năm 2012, chùa Keo được Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Bộ cánh cửa chạm khắc rồng của chùa Keo (bản gốc) đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Năm 2017, bộ cửa được công nhận là bảo vật quốc gia. Theo tư liệu, bộ cánh cửa cao 2 m, rộng 2,6 m. Hai cánh cửa được ghép từ 8 phiến gỗ lim, chia đều cho hai cánh. Tất cả đều ghép thủ công, sử dụng kỹ thuật ghép mộng gỗ.

Mỗi cánh chạm một hình rồng lớn, một hình rồng nhỏ và một hình nghê. Đôi rồng lớn trong thế vươn mình hướng lên chầu vào giữa. Đồ án rồng được thể hiện qua bố cục đăng đối "Lưỡng long chầu nhật" khi hai cánh cửa hợp lại. Trong rừng mây cách điệu hình đao mác kéo dài vút cao kéo từ đầu và các khuỷu chân rồng, các cặp rồng con, nghê con ẩn hiện, sắp đặt đối xứng nhau qua trục chính giữa cửa.

Phim "Thủy long ngâm" do Trần Trụ Phi, Tiền Kinh Ngọ đạo diễn. Dàn diễn viên phim có La Vân Hi, Tiêu Thuận Nghiêu, Ngao Tử Dật, Phương Dật Luân, Bao Thượng Ân… Phim đang chiếu ở MangoPlus (MangoTV phiên bản Việt Nam), Vieon, FPT Play, TV360, MyTV, IQIYI.