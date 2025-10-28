HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT Lê Thiện: "Yêu phim Việt nhưng đừng lấy lòng thương hại của khán giải để giải cứu phim"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Bà là người nghệ sĩ luôn quan tâm đến những vấn đề thời sự và có những nhận định sắc bén về ngành nghề mà bà đã gắn bó cả đời

NSƯT Lê Thiện: "Yêu phim Việt, nhưng không có chuyện giải cứu nông sản" - Ảnh 1.

NSƯT Lê Thiện

Trong cuộc trao đổi mới đây với giới chuyên môn, NSƯT Lê Thiện bày tỏ sự đồng tình với nhận định của GS.TS Trần Thanh Hiệp – Chủ tịch Hội đồng thẩm định, phân loại phim truyện và phim kết hợp nhiều loại hình (Cục Điện ảnh), khi ông cho rằng tình yêu dành cho điện ảnh Việt của khán giả không đồng nghĩa với việc phải "giải cứu phim Việt".

Lê Thiện - Phim Việt cần chất lượng, không cần lòng thương hại

Theo GS.TS Trần Thanh Hiệp, thị trường điện ảnh Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội, song cũng tạo nên "ảo giác dễ làm phim, dễ làm giàu". Việc xuất hiện ồ ạt của các đạo diễn trẻ cùng những bộ phim thiếu tính chuyên nghiệp khiến khán giả nhiều lần thất vọng. "Khán giả Việt Nam rất yêu nghệ thuật thứ bảy, luôn thiện cảm với phim Việt, ủng hộ phim Việt, nhưng ở đây không có câu chuyện 'giải cứu' như giải cứu nông sản" - ông nhấn mạnh.

NSƯT Lê Thiện cho rằng nhận định này phản ánh đúng thực tế: "Không thể lấy lòng thương hại để níu giữ khán giả. Muốn họ bỏ tiền mua vé, chúng ta phải đem đến sản phẩm xứng đáng – có nội dung, có nhân văn, có nghề. Người làm phim phải đủ tôn trọng khán giả để không xem họ như người 'cứu' tác phẩm yếu kém".

NSƯT Lê Thiện: "Yêu phim Việt, nhưng không có chuyện giải cứu nông sản" - Ảnh 2.

NSƯT Lê Thiện

Lê Thiện - Thách thức từ một thị trường non trẻ

Nhà quan sát, nhà đầu tư điện ảnh Nguyễn Anh Tuấn (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam) chỉ ra thêm những bất cập khác mà NSƯT Lê Thiện quan tâm như tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, đặt vé ảo, thao túng doanh thu phòng vé, cùng chi phí bản quyền và thuế cao. 

Đây là những rào cản khiến nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ khó duy trì hoạt động, ảnh hưởng đến sự đa dạng của phim Việt trên thị trường.

NSƯT Lê Thiện bày tỏ: "Cần nhìn thẳng vào thực tế để điều chỉnh chính sách, tạo môi trường minh bạch, công bằng. Nếu không có cơ chế hỗ trợ hợp lý, những người làm phim tâm huyết sẽ rất dễ bị đào thải. Một khi chưa có chiến lược đồng bộ và mang tính pháp lý vững để người đầu tư có thể yên tâm và có điểm tựa vững vàng để tham gia sản xuất, sáng tạo nghệ thuật thì sẽ còn nhiều bất cập".

NSƯT Lê Thiện: "Yêu phim Việt, nhưng không có chuyện giải cứu nông sản" - Ảnh 3.

NSƯT Lê Thiện

Lê Thiện - Phát triển bền vững từ nguồn nhân lực và tầm nhìn dài hạn

Bà quan tâm đến việc GS.TS Trần Thanh Hiệp nhấn mạnh: điện ảnh Việt muốn vươn tầm phải có tầm nhìn chiến lược như các ngành công nghiệp trọng điểm khác – cần cả vốn đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Ông đặt vấn đề: "Muốn xây dựng đường sắt cao tốc hay nhà máy điện hạt nhân, không chỉ cần tiền mà cần con người có khả năng quản lý, vận hành. Điện ảnh cũng không nằm ngoài quy luật đó".

Đồng quan điểm, NSƯT Lê Thiện cho rằng đã đến lúc ngành điện ảnh phải nhìn lại thực lực của đội ngũ làm phim, từ biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất đến diễn viên, kỹ thuật viên. "Nếu không đầu tư cho đào tạo bài bản và tầm nhìn dài hạn, 5–10 năm nữa, chúng ta sẽ không còn ai đủ sức làm nên những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao", bà nói.

Bằng tiếng nói của người gắn bó cả đời với nghệ thuật, NSƯT Lê Thiện khẳng định: "Phim Việt không cần được cứu, phim Việt cần được làm tử tế".


Lê Thiện
