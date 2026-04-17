Phim tiểu sử về Michael Jackson sắp ra rạp Việt

Tác phẩm được Graham King đồng hành với 2 nhà quản lý di sản nghệ thuật của Michael Jackson là John Branca và John McClain đảm nhận vai trò nhà sản xuất.

Jaafar Jackson đóng vai Michael Jackson trong phim tiểu sử “Michael”. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

"Michael" là bức chân dung điện ảnh khắc họa cuộc đời và di sản của một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn với công chúng. Khán giả sẽ được khám phá những khía cạnh ngoài âm nhạc, theo dấu hành trình từ khi tài năng của Michael Jackson được phát hiện trong vai trò là giọng ca chính của nhóm Jackson Five, cho đến lúc trở thành một nghệ sĩ có khát vọng sáng tạo không ngừng.

Phim "Michael" còn khắc họa cuộc sống phía sau hào quang sân khấu lẫn những màn trình diễn mang tính biểu tượng nhất trong giai đoạn đầu sự nghiệp solo của Michael Jackson.