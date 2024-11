Phim Việt tiến thẳng vào chung kết LHP Quốc tế Actrum Tây Ban Nha

Cảnh trong phim The lost man (Người đàn ông đi lạc)

Bộ phim ngắn The lost man (Người đàn ông đi lạc) do Holy Thắng đạo diễn đã trở thành hiện tượng đáng chú ý tại Liên hoan phim quốc tế Actrum tại Tây Ban Nha. Vượt qua hơn 1.000 tác phẩm, bộ phim "Người đàn ông đi lạc" đã xuất sắc trở thành đại diện duy nhất từ Việt Nam và châu Á vào vòng chung kết của liên hoan phim này, cùng 8 phim quốc tế khác. Thành công này không chỉ phản ánh tài năng của đạo diễn Holy Thắng mà còn mở ra một cơ hội lớn cho điện ảnh Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Lấy bối cảnh trong một khu phố nghèo, bộ phim xoay quanh nhân vật chính là Ân, một thanh niên 30 tuổi, đang từng ngày đối diện với sự khắc nghiệt của cuộc sống. Ân phải làm việc liên tục để chăm lo cho mẹ già nhưng bất lực khi bệnh tình của bà ngày một trầm trọng.

Khi đại dịch Covid 19 bất ngờ ập đến, Ân mất đi công việc duy nhất của mình, khiến tình hình tài chính và tinh thần của anh trở nên kiệt quệ. Biến cố này đẩy Ân vào trạng thái suy sụp và cô đơn. Trong nỗ lực giải thoát khỏi nỗi đau, Ân bắt đầu có những hành vi bất thường, lạc vào một chuỗi sự kiện rối ren của sự giận dữ và thất vọng.

Nhưng khi cảm xúc tiêu cực đạt đến đỉnh điểm, một cuộc gặp gỡ kỳ lạ đã xảy ra. Trong khoảnh khắc sinh tử, nhân vật chính được kéo trở lại cuộc sống bởi một cậu bé bí ẩn xuất hiện như một dấu hiệu của sự thức tỉnh. Những khoảnh khắc cuối cùng của phim được diễn ra kịch tính và giàu cảm xúc, nơi Ân đứng trước sự lựa chọn giữa tuyệt vọng và một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Phim Việt tiến thẳng vào chung kết LHP Actrum

Hiện tại, bộ phim đang bước vào vòng bình chọn trực tuyến tại LHP Actrum. Đạo diễn Holy Thắng cũng lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng. Ngày 9-11, khán giả có thể quay lại trang bình chọn và tham gia vào quá trình này. Để bình chọn cho The Lost Man, vui lòng đăng ký tại link sau: https://www.actrum.org/aiff-p%C3%BAblico. Đạo diễn Holy Thắng tin rằng sự ủng hộ của khán giả Việt sẽ giúp điện ảnh Việt được vang xa hơn trên trường quốc tế.

Đạo diễn Holy Thắng

Trước đó, "The lost man" cũng đã đoạt giải Best Drama tại Liên hoan phim quốc tế ở Ấn Độ, điều này cho thấy bộ phim không chỉ có giá trị về mặt nghệ thuật mà còn có sức ảnh hưởng đáng kể. "The lost man (Người đàn ông đi lạc" không chỉ mang đến một câu chuyện cảm động, mà còn là một bài học về lòng kiên trì, niềm tin và sự hi sinh trong cuộc sống.

Trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang trên đà phát triển, The lost man là một minh chứng rõ nét cho sự sáng tạo và khát khao cống hiến của các nghệ sĩ trẻ.