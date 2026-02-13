Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tặng quà Tết cho Bí thư chi bộ có hoàn cảnh khó khăn khu vực Bình Dương

Ngày 13-2 (26 tháng chạp), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã chủ trì hội nghị trao quà Tết của Thành ủy TPHCM đến Bí thư chi bộ khu phố, ấp, thôn, khu dân cư có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, phường khu vực Bình Dương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tặng quà, thăm hỏi các Bí thư chi bộ

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh sau sáp nhập, Đảng bộ TPHCM có quy mô rất lớn. Do đó, Thành ủy TPHCM xác định vai trò của các Bí thư chi bộ khu phố, ấp, thôn, khu dân cư rất quan trọng.

Theo ông Võ Văn Minh, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, tuy nhiên các Bí thư chi bộ đã nỗ lực rất lớn để vượt qua hoàn cảnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM tặng quà Tết cho 37 Bí thư chi bộ, khu phố, ấp, thôn, khu dân cư khu vực Bình Dương

“Tại buổi gặp mặt hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy mong muốn chia sẻ với khó khăn trong cuộc sống của các Bí thư chi bộ, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất giúp các Bí thư chi bộ đón Tết Nguyên đán tươi vui, tạo động lực để các Bí thư chi bộ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, gắn bó với công tác địa phương” - ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, ông Võ Văn Minh chúc mừng năm mới đến các Bí thư chi bộ và gia đình.

Có mặt tại hội nghị, ông Hồ Văn Tươi - Bí thư Chi bộ khu phố Định Hòa 8, phường Chánh Hiệp - rất xúc động và vinh dự khi lần đầu tiên ông được đi nhận quà Tết với vai trò Bí thư chi bộ khu phố.

"Hơn 8 năm làm Bí thư chi bộ, thông thường vào mỗi dịp Tết đến, xuân về tôi cùng khu phố phối hợp với phường đi chăm lo cho người dân, năm nay mình được TPHCM chăm lo nên rất xúc động và hạnh phúc" - ông Tươi nói.

Ông Tươi cho biết cuộc sống của gia đình không khá giả gì, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của một người đảng viên, khi được Đảng ủy phường và người dân khu phố tín nhiệm, ông luôn nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, vận động người dân, đảng viên ở khu phố chấp hành tốt pháp luật, đóng góp quan trọng vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thành ủy đã trao 37 phần quà, mỗi phần trị giá 4 triệu đồng, trong đó 2 triệu đồng tiền mặt cùng phần quà trị giá 2 triệu đồng.