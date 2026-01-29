TPHCM tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu

Sáng 29-1, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu cấp thành phố năm 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự hội nghị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong tuyên dương và chúc mừng các Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu

Tại hội nghị, Thành ủy TPHCM đã tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu năm 2026. Mỗi Bí thư Chi bộ được tặng một biểu trưng và 5 triệu đồng từ nguồn ngân sách Đảng bộ TPHCM.

Tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm

Phát biểu tuyên dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh đây là một sự kiện giàu ý nghĩa đối với công tác xây dựng Đảng của thành phố.

Ông Lê Quốc Phong cho biết thành phố sau hợp nhất là một Đảng bộ lớn trong cả nước, số lượng chi bộ lớn, đa dạng về địa bàn, lĩnh vực.

Ngày 23-7-2025, Ban Bí thư đã có Chỉ thị 50 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Trong các nhóm giải pháp trọng yếu, chất lượng đội ngũ Bí thư Chi bộ giữ vai trò quyết định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tuyên dương tại hội nghị

Quan tâm đến đội ngũ Bí thư Chi bộ đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

"Tuyên dương các Bí thư Chi bộ xuất sắc là hoạt động thường niên của Thành ủy TPHCM nhằm tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, có cách làm sáng tạo, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo chi bộ, thực hiện tốt vai trò "hạt nhân chính trị" ở cơ sở; có sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đối với địa phương, cơ quan, đơn vị và đời sống xã hội" - ông Lê Quốc Phong khẳng định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong chúc mừng Bí thư Chi bộ được tuyên dương

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho hay trong 233 Bí thư chi bộ tiêu biểu cấp thành phố được tuyên dương, có 3 người giữ chức Bí thư chi bộ trên 30 năm, 7 người giữ chức bí thư chi bộ từ 20 đến 30 năm…

Nhiều người mang trong mình truyền thống cách mạng, giàu cống hiến. 6 người là thương binh, 23 người là người có công với cách mạng, thân nhân gia đình chính sách, đặc biệt có 7 người đã được tặng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến.

Ông Lê Quốc Phong khẳng định những Bí thư Chi bộ được tuyên dương là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng, phát triển các hoạt động phong trào tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị, thể hiện rõ vai trò là hạt nhân chính trị tại cơ sở.

Bí thư Chi bộ là hình ảnh của chi bộ, là tấm gương để đảng viên noi theo

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM mong các Bí thư Chi bộ được tuyên dương và đội ngũ Bí thư Chi bộ trong toàn Đảng bộ thành phố tiếp tục nắm vững và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 50. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chúc mừng các Bí thư Chi bộ được tuyên dương

Cụ thể, mỗi Bí thư Chi bộ hãy luôn gương mẫu, trách nhiệm trong mọi công việc và trong cuộc sống. "Bí thư Chi bộ là hình ảnh của chi bộ, là tấm gương để đảng viên noi theo. Bí thư Chi bộ giữ gìn được sự gương mẫu, trách nhiệm, chi bộ đó chắc chắn là tập thể gương mẫu, trách nhiệm" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Bên cạnh đó, theo ông Lê Quốc Phong, mỗi Bí thư Chi bộ hãy luôn là hạt nhân đoàn kết, là nhân tố giữ gìn, vun đắp cho tinh thần đoàn kết trong chi bộ. Một Bí thư Chi bộ giữ gìn được sự đoàn kết của chi bộ, chi bộ đó sẽ vững mạnh thực sự.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chúc mừng các Bí thư Chi bộ được tuyên dương

Mỗi Bí thư Chi bộ phải luôn là nhân tố đi đầu thúc đẩy việc đổi mới toàn diện sinh hoạt chi bộ của mình; đồng thời luôn chú ý đến công tác phát triển đảng viên. Đây là nguồn sinh lực mới của chi bộ, là sức sống mới được bổ sung từ sự trưởng thành của quần chúng trong quá trình công tác, học tập, lao động.

Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng các Bí thư Chi bộ xuất sắc, tiêu biểu

Mỗi Bí thư Chi bộ hãy dành thời gian nhiều hơn nữa cho việc tự nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, của thành phố, của trung ương; không trông chờ vào những kỳ học tập, quán triệt theo định kỳ.

"Hãy đặt mình trong tâm thế chủ động nghiên cứu, chủ động phát hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của chi bộ và chủ động xác lập công việc cụ thể. Làm tốt công tác này, Bí thư Chi bộ sẽ giúp đảng viên nắm bắt nhanh tinh thần và hiểu rõ công việc; sự đóng góp của chi bộ cho kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nói.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cấp trên quan tâm đặc biệt đến chất lượng hoạt động của chi bộ và chất lượng công tác của Bí thư Chi bộ.

Kết quả này không chỉ là tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá chất lượng công tác của cấp ủy và người đứng đầu mà còn là cơ sở thực tiễn để chứng minh sự vững mạnh của từng tổ chức Đảng và toàn Đảng bộ TPHCM.

Một số hình ảnh ý nghĩa tại hội nghị:

"Cánh tay nối dài", "mắt xích" quan trọng của Đảng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho biết do điều kiện của công tác tổ chức, thành phố chưa thể tổ chức gặp gỡ nhiều hơn. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM luôn biết rằng còn rất nhiều Bí thư Chi bộ khác trên địa bàn đã và đang phát huy tốt vai trò, tinh thần trách nhiệm. Nhiều Bí thư Chi bộ đang giữ nhiệm vụ ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, các lĩnh vực rất đặc thù nhưng đã rất nỗ lực để vượt qua, hoàn thành nhiệm vụ. "Các đồng chí luôn là những tấm gương sáng, tâm huyết, bình dị, với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực trong mọi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; phát huy tính nêu gương, uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng dân cư; là "cánh tay nối dài", "mắt xích" quan trọng, tạo khối đoàn kết thống nhất toàn dân, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.



