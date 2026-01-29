TPHCM tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu

PHAN ANH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO)- 233 Bí thư Chi bộ tiêu biểu là những “hạt nhân chính trị” ở cơ sở, gắn kết Đảng với nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương

Sáng 29-1, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu cấp thành phố năm 2026. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự hội nghị.

TPHCM tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong tuyên dương và chúc mừng các Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu

Tại hội nghị, Thành ủy TPHCM đã tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu năm 2026. Mỗi Bí thư Chi bộ được tặng một biểu trưng và 5 triệu đồng từ nguồn ngân sách Đảng bộ TPHCM.

Tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm

Phát biểu tuyên dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh đây là một sự kiện giàu ý nghĩa đối với công tác xây dựng Đảng của thành phố.

Ông Lê Quốc Phong cho biết thành phố sau hợp nhất là một Đảng bộ lớn trong cả nước, số lượng chi bộ lớn, đa dạng về địa bàn, lĩnh vực.

Ngày 23-7-2025, Ban Bí thư đã có Chỉ thị 50 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Trong các nhóm giải pháp trọng yếu, chất lượng đội ngũ Bí thư Chi bộ giữ vai trò quyết định.

TPHCM tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tuyên dương tại hội nghị

Quan tâm đến đội ngũ Bí thư Chi bộ đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

"Tuyên dương các Bí thư Chi bộ xuất sắc là hoạt động thường niên của Thành ủy TPHCM nhằm tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, có cách làm sáng tạo, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo chi bộ, thực hiện tốt vai trò "hạt nhân chính trị" ở cơ sở; có sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đối với địa phương, cơ quan, đơn vị và đời sống xã hội" - ông Lê Quốc Phong khẳng định.

TPHCM tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong chúc mừng Bí thư Chi bộ được tuyên dương

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho hay trong 233 Bí thư chi bộ tiêu biểu cấp thành phố được tuyên dương, có 3 người giữ chức Bí thư chi bộ trên 30 năm, 7 người giữ chức bí thư chi bộ từ 20 đến 30 năm…

Nhiều người mang trong mình truyền thống cách mạng, giàu cống hiến. 6 người là thương binh, 23 người là người có công với cách mạng, thân nhân gia đình chính sách, đặc biệt có 7 người đã được tặng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến.

Ông Lê Quốc Phong khẳng định những Bí thư Chi bộ được tuyên dương là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng, phát triển các hoạt động phong trào tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị, thể hiện rõ vai trò là hạt nhân chính trị tại cơ sở.

Bí thư Chi bộ là hình ảnh của chi bộ, là tấm gương để đảng viên noi theo

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM mong các Bí thư Chi bộ được tuyên dương và đội ngũ Bí thư Chi bộ trong toàn Đảng bộ thành phố tiếp tục nắm vững và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 50. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

TPHCM tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chúc mừng các Bí thư Chi bộ được tuyên dương

Cụ thể, mỗi Bí thư Chi bộ hãy luôn gương mẫu, trách nhiệm trong mọi công việc và trong cuộc sống. "Bí thư Chi bộ là hình ảnh của chi bộ, là tấm gương để đảng viên noi theo. Bí thư Chi bộ giữ gìn được sự gương mẫu, trách nhiệm, chi bộ đó chắc chắn là tập thể gương mẫu, trách nhiệm" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chia sẻ. 

Bên cạnh đó, theo ông Lê Quốc Phong, mỗi Bí thư Chi bộ hãy luôn là hạt nhân đoàn kết, là nhân tố giữ gìn, vun đắp cho tinh thần đoàn kết trong chi bộ. Một Bí thư Chi bộ giữ gìn được sự đoàn kết của chi bộ, chi bộ đó sẽ vững mạnh thực sự.

TPHCM tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu - Ảnh 5.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chúc mừng các Bí thư Chi bộ được tuyên dương

Mỗi Bí thư Chi bộ phải luôn là nhân tố đi đầu thúc đẩy việc đổi mới toàn diện sinh hoạt chi bộ của mình; đồng thời luôn chú ý đến công tác phát triển đảng viên. Đây là nguồn sinh lực mới của chi bộ, là sức sống mới được bổ sung từ sự trưởng thành của quần chúng trong quá trình công tác, học tập, lao động.

TPHCM tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu - Ảnh 6.

Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng các Bí thư Chi bộ xuất sắc, tiêu biểu

Mỗi Bí thư Chi bộ hãy dành thời gian nhiều hơn nữa cho việc tự nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, của thành phố, của trung ương; không trông chờ vào những kỳ học tập, quán triệt theo định kỳ.

"Hãy đặt mình trong tâm thế chủ động nghiên cứu, chủ động phát hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của chi bộ và chủ động xác lập công việc cụ thể. Làm tốt công tác này, Bí thư Chi bộ sẽ giúp đảng viên nắm bắt nhanh tinh thần và hiểu rõ công việc; sự đóng góp của chi bộ cho kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nói.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cấp trên quan tâm đặc biệt đến chất lượng hoạt động của chi bộ và chất lượng công tác của Bí thư Chi bộ.

Kết quả này không chỉ là tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá chất lượng công tác của cấp ủy và người đứng đầu mà còn là cơ sở thực tiễn để chứng minh sự vững mạnh của từng tổ chức Đảng và toàn Đảng bộ TPHCM.

Một số hình ảnh ý nghĩa tại hội nghị:

TPHCM tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu - Ảnh 7.

TPHCM tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu - Ảnh 8.

TPHCM tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu - Ảnh 9.

TPHCM tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu - Ảnh 10.

TPHCM tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu - Ảnh 11.

"Cánh tay nối dài", "mắt xích" quan trọng của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho biết do điều kiện của công tác tổ chức, thành phố chưa thể tổ chức gặp gỡ nhiều hơn.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM luôn biết rằng còn rất nhiều Bí thư Chi bộ khác trên địa bàn đã và đang phát huy tốt vai trò, tinh thần trách nhiệm. Nhiều Bí thư Chi bộ đang giữ nhiệm vụ ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, các lĩnh vực rất đặc thù nhưng đã rất nỗ lực để vượt qua, hoàn thành nhiệm vụ.

"Các đồng chí luôn là những tấm gương sáng, tâm huyết, bình dị, với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực trong mọi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; phát huy tính nêu gương, uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng dân cư; là "cánh tay nối dài", "mắt xích" quan trọng, tạo khối đoàn kết thống nhất toàn dân, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.


Tin liên quan

Tài liệu quý của bí thư chi bộ cơ sở

Tài liệu quý của bí thư chi bộ cơ sở

Sổ tay điện tử Xây dựng Đảng quận 1 góp phần giúp nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng cơ sở trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

TP HCM biểu dương Bí thư Chi bộ khu phố, ấp tiêu biểu

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trân trọng biểu dương và đánh giá cao những đóng góp thầm lặng mà cao cả của các Bí thư Chi bộ khu phố, ấp ở TP HCM trong thời gian qua

Bí thư chi bộ trẻ, giỏi

Xuất thân từ một công nhân trực tiếp sản xuất, Bí thư Chi bộ KCN Đông Nam Nguyễn Trọng Nhân dễ dàng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động và thu hút họ tham gia nhiều hoạt động

Thành ủy TPHCM TPHCM Bí Thư Chi Bộ hạt nhân chính trị tuyên dương Bí thư Chi bộ hạt nhân chính trị ở cơ sở 233 Bí thư Chi bộ tiêu biểu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo