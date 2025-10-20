HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phó Bí thư Thành ủy Võ Văn Minh dự Lễ ra mắt “Viện Vovinam Toàn cầu – Trường ĐH Thủ Dầu Một”

Thanh Thảo

(NLĐO) - Sự kiện ra mắt Viện Vovinam Toàn cầu là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Trường ĐH Thủ Dầu Một.

Ngày 20-10, tại Trường ĐH Thủ Dầu Một, phường Phú Lợi, TP HCM đã diễn ra Lễ ra mắt “Viện Vovinam Toàn cầu – Trường ĐH Thủ Dầu Một”. Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM tham dự và phát biểu tại buổi lễ.

Phó Bí thư thành ủy Võ Văn Minh tham dự ra mắt Viện Vovinam Toàn cầu tại Thủ Dầu Một - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM (thứ 3 trái qua), tặng hoa chúc mừng sự kiện

Theo PGS-TS Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Thủ Dầu Một, sự ra đời của Viện Vovinam Toàn cầu là kết tinh của 2 dòng chảy: triết lý “Khát vọng – Trách nhiệm – Sáng tạo” mà nhà trường theo đuổi, và tinh thần “Sức mạnh thể chất – Tâm hồn nhân ái – Ý chí kiên định” của Việt Võ Đạo. 

Hai giá trị ấy gặp nhau, giao hòa để hình thành nên một biểu tượng mới – nơi hội tụ trí tuệ, tinh thần và bản sắc Việt, hướng đến mục tiêu đào tạo con người toàn diện cả về Tâm - Trí - Ý chí để phụng sự Tổ quốc và nhân loại. 

“Sự kiện ra mắt Viện Vovinam Toàn cầu vì thế không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Trường ĐH Thủ Dầu Một, mà còn mở ra bước ngoặt mới cho phong trào Vovinam – Việt Võ Đạo trên hành trình hội nhập và lan tỏa giá trị võ đạo Việt ra toàn thế giới” – PGS-TS Lê Tuấn Anh bày tỏ.

Phó Bí thư thành ủy Võ Văn Minh tham dự ra mắt Viện Vovinam Toàn cầu tại Thủ Dầu Một - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM, phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM  khẳng định, TP HCM luôn là nơi gìn giữ và lan tỏa nhiều giá trị văn hóa - thể thao đặc sắc của dân tộc. 

Trong đó, Vovinam – Việt Võ Đạo, do cố võ sư Nguyễn Lộc sáng lập năm 1938, đã phát triển mạnh mẽ tại Sài Gòn – Thủ Dầu Một, nay là TP HCM. Từ mảnh đất thượng võ này, Vovinam đã vươn ra thế giới, hiện diện tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành biểu tượng của ý chí kiên cường, lòng nhân ái và tinh thần hòa bình của người Việt Nam. 

Phó Bí thư thành ủy Võ Văn Minh tham dự ra mắt Viện Vovinam Toàn cầu tại Thủ Dầu Một - Ảnh 3.

PGS-TS Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng trường và TS. Đoàn Ngọc Xuân - Hiệu trưởng trường, trao Quyết định và hoa chúc mừng thành lập Vovinam Toàn cầu - Trường ĐH Thủ Dầu Một cho TS Bùi Đặng Hồng Nhung - Phụ trách Viện

Việc thành lập Viện Vovinam Toàn cầu tại Trường ĐH Thủ Dầu Một – một cơ sở giáo dục đại học có bề dày truyền thống và uy tín trong khu vực là dấu mốc quan trọng, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của nhà trường trong việc kết nối giáo dục đại học với văn hóa và thể thao, hướng đến mục tiêu phát triển con người toàn diện.

 “Viện Vovinam Toàn cầu sẽ trở thành biểu tượng mới của văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, là nơi con người Việt được rèn luyện để vừa giỏi chuyên môn, mạnh về thể lực, vững vàng nhân cách và giàu lòng nhân ái” - ông Võ Văn Minh tin tưởng,

Trong khuôn khổ chương trình, thầy Trần Văn Mỹ – Chánh Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam, đã trao Quyết định công nhận Viện Vovinam Toàn cầu – Trường ĐH Thủ Dầu Một là thành viên chính thức của Liên đoàn. 

Tin liên quan

Ông Lê Tuấn Anh làm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ông Lê Tuấn Anh làm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một

(NLĐO) - Ông Lê Tuấn Anh được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư vào năm 2016

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang gợi ý giải pháp để Cà Mau phát triển

(NLĐO) – Ông Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Cà Mau đạt được trong thời gian qua

Chân dung Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

(NLĐO) - Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 - được chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

Trường đại học người việt nam phó bí thư hội đồng trường Cơ sở giáo dục đại học
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo