Ngày 20-10, tại Trường ĐH Thủ Dầu Một, phường Phú Lợi, TP HCM đã diễn ra Lễ ra mắt “Viện Vovinam Toàn cầu – Trường ĐH Thủ Dầu Một”. Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM tham dự và phát biểu tại buổi lễ.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM (thứ 3 trái qua), tặng hoa chúc mừng sự kiện



Theo PGS-TS Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Thủ Dầu Một, sự ra đời của Viện Vovinam Toàn cầu là kết tinh của 2 dòng chảy: triết lý “Khát vọng – Trách nhiệm – Sáng tạo” mà nhà trường theo đuổi, và tinh thần “Sức mạnh thể chất – Tâm hồn nhân ái – Ý chí kiên định” của Việt Võ Đạo.

Hai giá trị ấy gặp nhau, giao hòa để hình thành nên một biểu tượng mới – nơi hội tụ trí tuệ, tinh thần và bản sắc Việt, hướng đến mục tiêu đào tạo con người toàn diện cả về Tâm - Trí - Ý chí để phụng sự Tổ quốc và nhân loại.

“Sự kiện ra mắt Viện Vovinam Toàn cầu vì thế không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Trường ĐH Thủ Dầu Một, mà còn mở ra bước ngoặt mới cho phong trào Vovinam – Việt Võ Đạo trên hành trình hội nhập và lan tỏa giá trị võ đạo Việt ra toàn thế giới” – PGS-TS Lê Tuấn Anh bày tỏ.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM, phát biểu tại chương trình



Phát biểu tại chương trình, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM khẳng định, TP HCM luôn là nơi gìn giữ và lan tỏa nhiều giá trị văn hóa - thể thao đặc sắc của dân tộc.

Trong đó, Vovinam – Việt Võ Đạo, do cố võ sư Nguyễn Lộc sáng lập năm 1938, đã phát triển mạnh mẽ tại Sài Gòn – Thủ Dầu Một, nay là TP HCM. Từ mảnh đất thượng võ này, Vovinam đã vươn ra thế giới, hiện diện tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành biểu tượng của ý chí kiên cường, lòng nhân ái và tinh thần hòa bình của người Việt Nam.

PGS-TS Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng trường và TS. Đoàn Ngọc Xuân - Hiệu trưởng trường, trao Quyết định và hoa chúc mừng thành lập Vovinam Toàn cầu - Trường ĐH Thủ Dầu Một cho TS Bùi Đặng Hồng Nhung - Phụ trách Viện

Việc thành lập Viện Vovinam Toàn cầu tại Trường ĐH Thủ Dầu Một – một cơ sở giáo dục đại học có bề dày truyền thống và uy tín trong khu vực là dấu mốc quan trọng, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của nhà trường trong việc kết nối giáo dục đại học với văn hóa và thể thao, hướng đến mục tiêu phát triển con người toàn diện.

“Viện Vovinam Toàn cầu sẽ trở thành biểu tượng mới của văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, là nơi con người Việt được rèn luyện để vừa giỏi chuyên môn, mạnh về thể lực, vững vàng nhân cách và giàu lòng nhân ái” - ông Võ Văn Minh tin tưởng,

Trong khuôn khổ chương trình, thầy Trần Văn Mỹ – Chánh Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam, đã trao Quyết định công nhận Viện Vovinam Toàn cầu – Trường ĐH Thủ Dầu Một là thành viên chính thức của Liên đoàn.