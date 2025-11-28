HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Phổ biến kiến thức thuế cho hộ kinh doanh tại TPHCM

Huy Lân

(NLĐO)- Trường ĐH Mở TPHCM phổ biến kiến thức thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, giảm rủi ro và nâng hiệu quả hoạt động.

Nhằm giúp các hộ kinh doanh nhỏ lẻ kịp thời nắm bắt quy định thuế mới, chủ động tuân thủ pháp luật và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, ngày 28-11, Trường ĐH Mở TPHCM phối hợp cùng UBND phường Xóm Chiếu tổ chức báo cáo chuyên đề "Phổ biến kiến thức thuế cho hộ kinh doanh tại TPHCM".

Phổ biến kiến thức thuế cho hộ kinh doanh tại TP HCM - Ảnh 1.

Phổ biến kiến thức thuế cho hộ kinh doanh

Chương trình có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán – thuế và quản lý doanh nghiệp. Các báo cáo viên gồm: cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp (Trưởng Bộ môn kế toán tài chính, Khoa Kế toán – Kiểm toán), cô Đinh Thị Thu Hiền (giảng viên Khoa Kế toán – Kiểm toán) và cô Hoàng Thị Nga (kiểm tra viên Phòng Quản lý doanh nghiệp 3 - Thuế TP HCM).

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia tập trung làm rõ những nội dung thiết thực liên quan hoạt động chuyển đổi từ hộ khoán sang hộ kê khai – vấn đề đang được đông đảo hộ kinh doanh quan tâm. 

Cụ thể, nhận diện các loại hình kinh doanh (hộ khoán, hộ kê khai, doanh nghiệp); lợi ích của hộ kinh doanh khi chuyển sang phương pháp kê khai, đặc biệt trong quản trị tài chính và giảm rủi ro thuế; các bước chuẩn bị khi chuyển đổi, từ thủ tục pháp lý, sử dụng hóa đơn điện tử đến tổ chức sổ sách kế toán; cách tính thuế đúng quy định theo từng loại hình hoạt động; nhận diện rủi ro thường gặp và phương pháp phòng tránh.

GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM, nhấn mạnh đây là hoạt động thể hiện cam kết của nhà trường trong việc phục vụ cộng đồng bằng năng lực chuyên môn và trách nhiệm xã hội. Những thay đổi trong chính sách thuế đang tạo ra thách thức lớn đối với hàng triệu hộ kinh doanh. Nhà trường mong muốn đồng hành, hỗ trợ người dân hiểu đúng – làm đúng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đại diện chính quyền địa phương, bà Trần Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND phường Xóm Chiếu, cho biết việc chuyển từ phương pháp khoán sang kê khai là xu hướng tất yếu để tăng tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh vẫn gặp vướng mắc khi thực hiện. Vì vậy, những buổi phổ biến kiến thức như trên giúp người dân nắm chắc quy định, hạn chế rủi ro trong quá trình kinh doanh.

Trước đó, ngày 6-10, Trường ĐH Mở TP HCM đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành pháp luật, tăng cường các hoạt động hỗ trợ pháp lý, tư vấn và phổ biến kiến thức cho cộng đồng. Đây cũng là đầu mối kết nối học thuật với thực tiễn, tạo môi trường thực hành cho sinh viên.

Trường ĐH Mở TP HCM cho biết thời gian tới sẽ phối hợp với nhiều phường, xã trên địa bàn tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần nâng cao năng lực quản lý, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Đổ xô đăng ký hộ kinh doanh để dạy thêm

Đổ xô đăng ký hộ kinh doanh để dạy thêm

(NLĐO) - Nhiều người có thể được giáo viên nhờ đứng tên đăng ký hộ kinh doanh để tổ chức dạy thêm khi Thông tư 29/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra đời

"Cầm tay chỉ việc" hộ kinh doanh nộp thuế theo doanh thu

(NLĐO) - Vấn đề hộ kinh doanh quan tâm nhất là được hướng dẫn chi tiết về cách kê khai doanh trên online, các mức thuế phải nộp.

Thông tin mới từ Bộ Tài chính về ngưỡng thu thuế của hộ kinh doanh

(NLĐO) - Bộ Tài chính cho biết quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) sẽ nâng ngưỡng doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh.

