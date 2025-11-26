Ngày 26-11, hàng trăm hộ kinh doanh tại phường Bình Hưng Hòa (TPHCM) tham dự chương trình tương tác "Lên số - Lên đời", thuộc chuỗi hoạt động của dự án "Cùng hộ kinh doanh lên doanh nghiệp số" 2025 do báo Tuổi Trẻ phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức.
Tại chương trình, vấn đề mà hộ kinh doanh quan tâm nhất là được hướng dẫn chi tiết về cách kê khai doanh thu online, các mức thuế phải nộp sau khi bỏ thuế khoán từ năm 2026.
Các chuyên gia đến từ Thuế TP HCM chia sẻ về các chính sách thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Cùng với đó, các chuyên gia về công nghệ, phần mềm, tài chính mang đến các giải pháp công nghệ hiệu quả, bán hàng đa kênh; các giải pháp số hóa toàn diện giúp hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, nâng cao hiệu quả kinh doanh và dễ dàng đáp ứng các quy định mới.
Bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế TP HCM), cho biết mục tiêu của ngành thuế là đảm bảo hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai tự nộp thuế từ ngày 1-1-2026. Đảm bảo 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế về nội dung chuyển đổi.
Song song đó, cơ quan thuế sẽ phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống dữ liệu và công cụ quản lý điện tử, kết nối đồng bộ, bảo đảm người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế thuận lợi.
"Ngành thuế sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức điểm hỗ trợ lưu động tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại... để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ nộp thuế khoán sang nộp thuế trên doanh thu - theo phương châm "cầm tay chỉ việc" - bà Mai thông tin.
Bình luận (0)