Văn hóa - Văn nghệ

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Lâm Thị Phương Thanh làm Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL

Yến Anh

(NLĐO)- Bà Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, được tiếp nhận, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL.

Chiều 31-12, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT-DL) đã diễn ra Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dự và phát biểu tại buổi lễ. 

Bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: Việt Hùng

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà đã công bố Quyết định số 2839/QĐ-TTg ngày 31-12-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ  VH-TT-DL.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cũng công bố Quyết định số 122/QĐ/ĐU ngày 31-12-2025 của Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VH-TT-DL nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Lâm Thị Phương Thanh, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết, bà Lâm Thị Phương Thanh là cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, năng lực, được đào tạo bài bản.

Bà Lâm Thị Phương Thanh có 35 năm kinh nghiệm công tác, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng.

Trong quá trình thực tiễn công tác, bà đã từng bước khẳng định được năng lực lãnh đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới, sáng tạo, không ngừng nỗ lực, phấn đấu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đóng góp tích cực vào thành công chung của các cơ quan trong suốt thời gian qua.

Bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL - Ảnh 2.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Việt Hùng

Phó Thủ tướng nhấn mạnh văn hóa, thể thao, du lịch là lĩnh vực vô cùng quan trọng đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, định hướng sự phát triển quốc gia, mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội bền vững, kích thích sáng tạo, gắn kết con người, tạo ra sức mạnh nội sinh cho dân tộc.

Phó Thủ tướng đề nghị bà Lâm Thị Phương Thanh cùng tập thể lãnh đạo Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Thủ tướng nêu rõ đảm nhận chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL là vinh dự, tự hào nhưng cũng là thách thức không nhỏ với bà Lâm Thị Phương Thanh.

Phó Thủ tướng tin tưởng Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh sẽ phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, phẩm chất chính trị vững vàng, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh trân trọng gửi lời cảm ơn tới Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo chủ chốt đã tin tưởng, giao nhiệm vụ. Đồng thời, cảm ơn sự đón nhận của Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ tại đây.

Bà Thanh khẳng định sẽ đồng hành cùng đội ngũ những người làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch ở cả trong và ngoài nước, kiến tạo các giá trị mới của văn hóa và con người Việt Nam; phấn đấu xác lập những dấu mốc mới trong thể thao, phát triển du lịch, nâng cao đời sống tinh thần xã hội.

Thứ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ sẽ tận tâm, tận lực đóng góp cho sự phát triển của ngành và của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và các nghị quyết, chiến lược phát triển văn hóa trong thời gian tới...

Bà Lâm Thị Phương Thanh sinh năm 1967, quê Ninh Bình. Bà là thạc sĩ luật, cử nhân lịch sử, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Bà Lâm Thị Phương Thanh có thời gian dài tham gia công tác Đoàn, từng giữ cương vị Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Sau đó, bà làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Từ 1-7-2021, bà được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, sau đó là Phó chánh văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

