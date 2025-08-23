Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ VH-TT-DL

Sáng 23-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28-8-1945 - 28-8-2025). Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ VH-TT-DL

Tham dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và TP Hà Nội; các đại sứ, đại diện của một số quốc gia.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho lãnh đạo Bộ VH-TT-DL vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh lịch sử đã khắc ghi khi 80 năm trước, ngày 28-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời gồm 13 Bộ, trong đó có Bộ Thông tin, Tuyên truyền, tiền thân của Bộ VH-TT-DL hiện nay.

Từ khi có Đảng lãnh đạo, văn hóa được xác định là một mặt trận trọng yếu. Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 - bản tuyên ngôn đầu tiên của Đảng về văn hóa đã xác định ba nguyên tắc cơ bản: "Dân tộc - Khoa học - Đại chúng" trong xây dựng, phát triển văn hóa; đến Nghị quyết các kỳ Đại hội, Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đều khẳng định văn hóa là hồn cốt dân tộc, là động lực của sự phát triển, là "sức mạnh mềm" của quốc gia.

Nhờ vào đường lối đúng đắn, sáng tạo đó, hành trình 80 năm qua ngành văn hóa đã làm nên một trường ca với nhiều cung bậc cảm xúc: Văn hóa đã nuôi dưỡng tâm hồn và bản sắc, từ khúc nhạc hào hùng của nền văn hóa kháng chiến, đến những vũ điệu tự tin của thể thao hội nhập với những khát vọng vươn cao, với những bước chân du lịch đưa đất nước ra thế giới và báo chí trở thành mạch dẫn tri thức kết nối niềm tin giữa Đảng với nhân dân.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh với tinh thần "nhìn lại để tiến xa hơn", chặng đường phía trước có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức. Toàn cầu hóa và hội nhập mở ra cơ hội, song nguy cơ phai nhạt bản sắc văn hóa cũng rất hiện hữu. Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa còn chậm, nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành còn gặp khó khăn.

"Hơn lúc nào hết, toàn ngành phải có các giải pháp để khắc phục những "điểm nghẽn" này, đồng thời phải "giữ được nhịp" và tạo ra "nhịp mới". "Giữ nhịp" là giữ lấy giá trị cốt lõi, giữ cho dòng chảy văn hóa dân tộc không lạc hướng, giữ sự ổn định về tổ chức, về niềm tin, về đạo lý. "Tạo nhịp mới" là thúc đẩy bản lĩnh, tạo động lực mới cho sự phát triển, tạo dòng chảy sáng tạo trong tư tưởng lãnh đạo, tạo bứt phá sáng tạo trong các lĩnh vực mà Bộ và ngành đang quản lý, quản trị"- Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL khẳng định.

Theo Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, trong thời gian tới, ngành sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ có tính đột phá.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với những đột phá chiến lược từ "bộ tứ" nghị quyết 57, 58, 66 và 68 mà Bộ Chính trị đã ban hành. Trước mắt cần tập trung trí tuệ xây dựng và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về "Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới" ngay trong quý IV năm 2025.

Thứ hai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, xây dựng đội ngũ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Mỗi cán bộ văn hóa phải thực sự am hiểu về văn hóa, thực hành và phấn đấu để trở thành "đại sứ văn hóa", "đại sứ thông tin", "đại sứ du lịch", "đại sứ thể thao".

Thứ ba, tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo.

Tiếp tục xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam, khi khả năng chọn lọc cái tinh tế, tốt đẹp, định vị bản thân, giá trị, bản sắc dân tộc gắn với khát vọng hội nhập, cống hiến được đề cao, sẽ trở thành lá chắn mềm loại trừ cái phản cảm, phi văn hóa như "hoa thơm sẽ lấn át cỏ dại".

Thứ tư, huy động, sử dụng và phát huy tối đa hiệu quả mọi nguồn lực phát triển mà Đảng, Nhà nước, xã hội đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định với tuyên ngôn hành động: "Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối", toàn ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, đưa sự nghiệp phát triển văn hóa bước vào kỷ nguyên mới với những thành tựu mới, dấu ấn mới, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đảng và Nhà nước đã trao tặng ngành văn hóa nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Sao Vàng và Huân chương Hồ Chí Minh; hàng trăm đơn vị, hàng ngàn cán bộ ngành văn hóa đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý khác. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng. Trong khuôn khổ buổi lễ, 80 gương điển hình tiên tiến của ngành, các "đại sứ văn hóa" đã được Bộ VH-TT-DL vinh danh.



