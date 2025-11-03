Phó Chánh Văn phòng UBND TP Huế làm Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Mai Lan

Chiều 3-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng Mai Lan - Phó Chánh Văn phòng UBND TP Huế, giữ chức vụ Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Hoàng Mai Lan.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Mai Lan

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương chúc mừng ông Hoàng Mai Lan đã được tin tưởng giao trọng trách mới. Ông Phương nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lần này thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với năng lực, phẩm chất của cán bộ, lãnh đạo; đồng thời nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn phong phú và tinh thần trách nhiệm cao, ông Hoàng Mai Lan sẽ nhanh chóng bắt nhịp với công việc, phát huy năng lực, cùng tập thể lãnh đạo Tỉnh ủy đóng góp cho sự phát triển bền vững của Quảng Trị.

Trước đó, ngày 17-10, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Thành ủy Huế, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.