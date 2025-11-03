Phó Chánh Văn phòng UBND TP Huế làm Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phó Chánh Văn phòng UBND TP Huế làm Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tỉnh uỷ Quảng Trị tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hoàng Mai Lan, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Huế giữ chức vụ Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Phó Chánh Văn phòng UBND TP Huế làm Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Mai Lan

Chiều 3-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng Mai Lan - Phó Chánh Văn phòng UBND TP Huế, giữ chức vụ Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Hoàng Mai Lan.

Phó Chánh Văn phòng UBND TP Huế làm Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh 2.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Mai Lan

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương chúc mừng ông Hoàng Mai Lan đã được tin tưởng giao trọng trách mới. Ông Phương nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lần này thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với năng lực, phẩm chất của cán bộ, lãnh đạo; đồng thời nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn phong phú và tinh thần trách nhiệm cao, ông Hoàng Mai Lan sẽ nhanh chóng bắt nhịp với công việc, phát huy năng lực, cùng tập thể lãnh đạo Tỉnh ủy đóng góp cho sự phát triển bền vững của Quảng Trị.

Trước đó, ngày 17-10, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Thành ủy Huế, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin liên quan

Bí thư Thành uỷ Huế Nguyễn Văn Phương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Bí thư Thành uỷ Huế Nguyễn Văn Phương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

(NLĐO) - Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, thay đổi nhân sự cấp cao tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu giữ chức Bí thư Thành uỷ Huế

(NLĐO) - Ông Nguyễn Văn Phương, 55 tuổi, Chủ tịch UBND TP Huế, được Ban chấp hành Đảng bộ TP Huế khoá XVII bầu giữ chức Bí thư Thành uỷ Huế khoá mới.

Ông Nguyễn Văn Phương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế

(NLĐO) - Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này. Ngoài ra, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế còn bầu thêm 2 người giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh.

Quảng Trị công tác cán bộ Phó chánh văn phòng Nguyễn Văn Phương thư ký nhân sự lãnh đạo UBND TP Huế HOÀNG MAI LAN Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ tin Quảng Trị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo