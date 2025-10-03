Ông Nguyễn Văn Phương được bầu giữ chức Bí thư Thành uỷ Huế

Chiều 3-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khoá XVII với 52 người. Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế khóa mới đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Thành uỷ gồm 15 người. Ban chấp hành đã bầu ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Huế, giữ chức Bí thư Thành uỷ Huế khoá XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Phương (bìa phải, hàng trước) và ông Nguyễn Chí Tài (bìa trái) tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Huế khoá XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế khoá XVI; ông Phan Thiên Định, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Huế; ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND TP Huế được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ Huế khoá XVII.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế khoá XVII cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 11 người và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII. Bà Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII. Ban chấp hành Đảng bộ TP Huế khoá XVII chính thức ra mắt và nhận nhiệm vụ vào phiên bế mạc đại hội được tổ chức vào chiều ngày 4-10.

Ông Nguyễn Văn Phương (SN 1970), quê quán xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nay là phường Phong Thái (TP Huế). Ông Phương là thạc sĩ kinh tế, kỹ sư xây dựng, cử nhân Toán và có trình độ chính trị cao cấp.

Ngày 28-6-2021, tại kỳ họp HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ khóa VIII đã bầu ông Phương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và nay là TP Huế. Trước đó, ông Phương từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà cũ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.