Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu

Chiều 27-4, tại Phủ Chủ tịch, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2023-2025, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho các chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể. Ảnh: Hữu Chánh

Cùng dự buổi gặp mặt với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có các ông: Nguyễn Quang Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Dũng Tiến - Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Góp phần đem lại quyền lợi cho 382.000 lao động với hơn 6.000 tỉ đồng/năm

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết để kịp thời biểu dương các chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, năm 2018, Tổng Liên đoàn đã biểu dương, tôn vinh 70 Chủ tịch CĐCS. Năm 2026, là lần thứ 2 Tổng Liên đoàn tổ chức biểu dương chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể với 101 cá nhân.

Để lựa chọn 101 chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu, Tổng Liên đoàn đã ban hành kế hoạch từ đầu năm 2026, chỉ đạo 51 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn rà soát và lựa chọn được 127 Chủ tịch CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp (DN) có thành tích nổi bật, xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại giá trị vật chất và tinh thần lớn cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), góp phần duy trì, phát triển DN, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, báo cáo tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hữu Chánh

Trong 3 năm (2023, 2024, 2025), 101 DN có chủ tịch CĐCS được tuyên dương đều tổ chức Hội nghị NLĐ và phối hợp tổ chức 315 cuộc đối thoại với hơn 15 ngàn lượt NLĐ được đối thoại, giải quyết 2.134 lượt nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của NLĐ như: Tăng lương, tăng tiền thưởng, thêm các khoản phụ cấp, trợ cấp, tăng giá trị bữa ăn ca, cải thiện điều kiện làm việc ở xưởng sản xuất, quan tâm đến lao động nữ, lao động là người khuyết tật... thông qua việc ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, 101 bản thỏa ước lao động tập thể đã mang lại lợi ích cho 382.462 NLĐ với tổng số tiền làm lợi hơn 6.195 tỉ đồng/năm, bình quân, mỗi NLĐ được hưởng lợi hơn 16,2 triệu đồng/người/năm.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hữu Chánh

Bày tỏ vui mừng khi gặp mặt các chủ tịch CĐCS tiêu biểu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định suốt 97 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành với các giai đoạn cách mạng của Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của các cấp công đoàn, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, với nhiều hoạt động thiết thực dành cho NLĐ. Đến nay, công đoàn, nhất là trong DN, đã trở thành tổ chức không thể thiếu đối với NLĐ.

Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

Biểu dương 101 chủ tịch CĐCS đã góp phần đem lại quyền lợi cho khoảng 382.000 NLĐ, với hơn 6.000 tỉ đồng mỗi năm, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, kết quả đạt được không chỉ có giá trị vật chất, quan trọng hơn là góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vị thế của NLĐ, đồng thời xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN.

Khái quát bối cảnh thế giới, khu vực và tình hình trong nước, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, những thời cơ, thách thức, xu hướng lớn đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với các quốc gia, dân tộc, trong đó có các tổ chức công đoàn và NLĐ, phải nhanh chóng thích nghi và nắm bắt các thời cơ.

Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp, đề ra nhiều chủ trương, quyết sách rất lớn cho đất nước, tầm nhìn đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu. Ảnh: Hữu Chánh

Để thực hiện mục tiêu đó, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, cùng với cả hệ thống chính trị, tổ chức Công đoàn cần nâng tầm để theo kịp các xu thế và yêu cầu mới. Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp công đoàn cần nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm, vị trí của mình, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, góp phần thực hiện các mục tiêu đã đề ra...

Biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vươn lên của các chủ tịch CĐCS, đặc biệt là bản lĩnh trong đối thoại, thương lượng tập thể với chủ DN, Phó Chủ tịch nước mong muốn các chủ tịch CĐCS tiếp tục lan tỏa truyền thống, giá trị của tổ chức Công đoàn, phát huy phẩm chất của giai cấp công nhân, NLĐ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Lễ tuyên dương chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra sáng mai (28-4) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Trong số 101 chủ tịch Công đoàn xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể được tuyên dương có 33 nữ, 68 nam; trẻ nhất là 32 tuổi, lớn tuổi nhất là 75 tuổi, độ tuổi trung bình là 53,5 tuổi; có 17 chủ tịch Công đoàn DN khu vực nhà nước, 32 chủ tịch Công đoàn DN khu vực kinh tế tư nhân, 52 chủ tịch Công đoàn DN FDI…



