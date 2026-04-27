Lao động Công đoàn - Công nhân

Đoàn đại biểu chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu báo công dâng Bác

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chiều 27-4, Đoàn đại biểu chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu đã làm Lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 27-4, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Lễ báo công tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể nhân kỷ niệm 140 năm ngày Quốc tế Lao động.

Đoàn đại biểu chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu báo công dâng Bác. Ảnh: Hữu Chánh

Tham dự Lễ báo công có ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; các ủy viên Đoàn Chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, cùng 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể về dự Lễ tuyên dương.

Lễ tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra sáng mai (28-4) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt đoàn đại biểu, ông Nguyễn Văn Quỳnh, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH May An Nam Matsuoka (Nghệ An), đã kính cáo với Bác.

Ông Nguyễn Văn Quỳnh, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH May An Nam Matsuoka (Nghệ An), thay mặt Đoàn kính cáo với Bác. Ảnh: Hữu Chánh

Thấm nhuần lời dạy của Bác và xứng đáng với lời dạy của Bác, tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng phát triển và trưởng thành, trở thành điểm tựa cho đông đảo công nhân, viên chức, lao động cả nước; thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng và Nhà nước, là nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh. Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các cấp công đoàn đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, phương thức hoạt động, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động.

Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH May An Nam Matsuoka đã kính cáo với Bác và khẳng định, noi gương Bác, thực hiện lời di huấn của Bác, những Chủ tịch công đoàn cơ sở đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, cống hiến hết mình vì quyền lợi của người lao động, tận tụy với công việc, hòa đồng trong cuộc sống.

101 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương hôm nay đã vượt mọi khó khăn trong cuộc sống, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và phương pháp làm việc khoa học để đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại nhiều quyền lợi và phúc lợi tốt hơn cho người lao động. Đó là tiền lương, tiền thưởng, giảm giờ làm việc, an toàn vệ sinh lao động, phúc lợi tăng thêm và nhiều khoản hỗ trợ khác cho hơn 382.000 người lao động thuộc 101 doanh nghiệp, đơn vị.

Lễ báo công tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể nhân kỷ niệm 140 năm ngày Quốc tế Lao động. Ảnh: Hữu Chánh

Theo ông Nguyễn Văn Quỳnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp công đoàn, những Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ, đổi mới tác phong, phương pháp làm việc, nắm vững kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp cận và ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ vào công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tập hợp đoàn viên và người lao động, đặc biệt là trau dồi kỹ năng thương lượng, đàm phán với người sử dụng lao động để đại diện bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và tập thể người lao động.

Đây cũng là dịp tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy của hàng triệu đoàn viên, người lao động cả nước, khẳng định quyết tâm đổi mới để làm tốt vai trò, sứ mệnh của trung tâm đoàn kết, tập hợp, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động.

"Chúng cháu nguyện sẽ đem hết tâm sức, trí tuệ góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc như mong mỏi của Bác" - ông Quỳnh nói.

Điểm tựa an sinh cho công nhân- lao động: Giữ nhịp lòng dân

Điểm tựa an sinh cho công nhân- lao động: Giữ nhịp lòng dân

(NLĐO) - Tại TPHCM, từ thành phố đến cơ sở đang hình thành "tấm lưới" an sinh rộng khắp. Ở đó, mỗi hoàn cảnh khó khăn đều được tiếp sức

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm người lao động tại TPHCM

(NLĐO) - Hàng trăm công nhân lao động tại TPHCM vui mừng khi được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo TPHCM

lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Tổng LĐLĐ Việt Nam 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu chủ tịch công đoàn cơ sở
