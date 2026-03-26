Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 25-3, khi cán bộ phường Đồ Sơn mở cửa vào phòng làm việc của ông N.V.Đ. (SN 1979, Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn) thì bàng hoàng phát hiện ông Đ. nằm bất động dưới sàn nhà, toàn thân lạnh ngắt.

Ngay sau đó, cán bộ phường đã gọi nhân viên y tế khẩn trương có mặt tiến hành các biện pháp cấp cứu, tuy nhiên ông Đ. được xác định đã tắt thở trước đó.

Nhận được tin báo, Công an phường Đồ Sơn cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương có mặt, khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của vị Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay bước đầu cơ quan chức năng xác định ông N.V.Đ. tử vong do bệnh lý.

Hiện, chính quyền và gia đình đang tập trung lo hậu sự cho ông N.V.Đ..