Giáo dục

Phó Chủ tịch Quốc hội: Chi phí học thêm cao hơn sau khi có Thông tư 29

Văn Duẩn

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu bất cập khi chi phí học thêm cao hơn sau khi có Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chiều 2-3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Chi phí học thêm cao hơn sau khi có Thông tư 29 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết vấn đề dạy thêm, học thêm đã được đề cập rất nhiều. "Chúng tôi đang cho đánh giá lại Thông tư Số: 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30-12-2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quy định về dạy thêm, học thêm. Chi phí học thêm hiện cao hơn so với trước khi chưa có Thông tư 29" - bà Nguyễn Thị Thanh nói.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, hiện nay dạy thêm không dạy trong trường mà phải dạy ở trung tâm, dẫn đến phát sinh chi phí thuê trung tâm, giáo viên, học sinh cũng phải đi lại, kéo theo rất nhiều vấn đề. Bởi vậy, chi phí dạy thêm, học thêm cũng là nỗi lo của phụ huynh.

Mặt khác, bà cũng đề nghị đánh giá thêm về giá cả sinh hoạt và áp lực chi tiêu, nhất là giá thuê nhà ở các đô thị lớn, giá bất động sản. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây vẫn là một trong những vấn đề khiến cử tri lo lắng, bên cạnh nỗi lo về khả năng tăng giá điện, giá nước và chi phí học thêm.

Đề cập đến tình hình chiến sự ở Trung Đông, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ báo cáo cấp thẩm quyền chủ trương bảo hộ công dân ở khu vực này kịp thời, phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Chính phủ cũng cần thông tin kịp thời, để ổn định nhận thức và tư tưởng của người dân.

Trước đó, trình bày Báo cáo Dân nguyện tháng 2, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết cử tri và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đồng thời kiến nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cử tri và Nhân dân đồng thời kiến nghị, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm. Trong đó có, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Cử tri cũng tin tưởng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thành công, chọn được các đại biểu thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, làm xuyên tết, xuyên đêm, xử lý "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Điều này đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ; số vụ việc tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 giảm so với cùng kỳ năm 2025. Dù vậy, theo ông Bình, nhân dân vẫn tiếp tục lo lắng về an toàn giao thông đường thủy, đường sắt.

Cùng với đó, tai nạn nghiêm trọng do pháo nổ; tình trạng thiết bị bay không người lái hoạt động không phép tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng; tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp.

Tin liên quan

Tháo gỡ vướng mắc pháp lý về dạy thêm - học thêm

Tháo gỡ vướng mắc pháp lý về dạy thêm - học thêm

Mục tiêu cốt lõi không phải là khép lại cánh cửa dạy thêm, mà là cùng nhau đưa hoạt động này vào lộ trình quản lý minh bạch, nhân văn

Đề nghị cấp kinh phí chi trả tiền dạy thêm giờ cho hàng ngàn giáo viên

(NLĐO) - Hàng ngàn giáo viên tại Đắk Lắk bị nợ tiền dạy thêm giờ nhiều năm qua với tổng số tiền hơn 38 tỉ đồng

Giáo viên dạy thêm phải báo mối quan hệ với người đăng ký kinh doanh

(NLĐO) - Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 29 đưa quy định giáo viên dạy thêm phải báo cáo mối quan hệ với người đăng ký kinh doanh dạy thêm

