Giáo dục

Giáo viên dạy thêm phải báo mối quan hệ với người đăng ký kinh doanh

Đặng Trinh

(NLĐO) - Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 29 đưa quy định giáo viên dạy thêm phải báo cáo mối quan hệ với người đăng ký kinh doanh dạy thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024 quy định về dạy thêm, học thêm sau khi xin ý kiến một số sở GD-ĐT nhằm đánh giá tác động, lắng nghe phản hồi từ thực tiễn quản lý tại địa phương.

Theo Bộ GD-ĐT, dự thảo thông tư một lần nữa nhấn mạnh không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định của pháp luật. 

Dự thảo với trọng tâm là tăng cường các giải pháp quản lý theo quy định, hạn chế tối đa các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục lành mạnh.

Bộ GD-ĐT cho biết dự thảo với các quy định sửa đổi, bổ sung nhằm làm rõ trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm tại nhà trường. Theo đó, hiệu trưởng được trao quyền chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện, trong đó có quyền đề xuất tăng thời lượng dạy thêm trong nhà trường đối với các đối tượng học sinh được phép tổ chức dạy thêm theo quy định của Thông tư số 29, trên cơ sở nhu cầu thực tế, điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường và đề nghị của giáo viên, phụ huynh, học sinh.

Bộ GD-ĐT: Giáo viên dạy thêm phải báo mối quan hệ với người đăng ký kinh doanh dạy thêm - Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM) trong một hoạt động hướng về đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt

Tuy nhiên, việc đề xuất tăng thời lượng dạy thêm phải được xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền, bảo đảm không mở rộng đối tượng, không làm biến tướng dạy thêm, học thêm, đồng thời hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm giải trình đầy đủ về sự cần thiết, tính hợp lý, minh bạch, hiệu quả của việc tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Viên chức và các quy định pháp luật có liên quan.

Điểm mới của dự thảo thông tư bổ sung quy định về trách nhiệm báo cáo của giáo viên khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Theo đó, giáo viên dạy thêm phải báo cáo rõ về mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm.

Bộ GD-ĐT lý giải, quy định này nhằm minh bạch hóa hoạt động dạy thêm, phòng ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc người thân để tổ chức, chi phối hoạt động dạy thêm gây xung đột lợi ích, phù hợp với tinh thần của Luật Phòng, chống tham nhũng. Việc báo cáo không làm phát sinh thủ tục hành chính, không thay thế giấy phép kinh doanh và không phải là điều kiện xin phép cho giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Bộ GD-ĐT: Giáo viên dạy thêm phải báo mối quan hệ với người đăng ký kinh doanh dạy thêm - Ảnh 2.Bộ GD-ĐT: Sửa đổi, bổ sung quy định dạy thêm, học thêm để loại bỏ bệnh thành tích

(NLĐO)- Theo Bộ GD-ĐT, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29 về dạy thêm, học thêm góp phần hướng tới loại bỏ bệnh thành tích trong giáo dục

Dự thảo đồng thời bổ sung quy định về thiết lập và công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh ở các cấp quản lý, từ cơ sở giáo dục, UBND cấp xã đến Sở GD-ĐT. Cùng với đó, dự thảo đổi mới cách tiếp cận trong thanh tra, kiểm tra theo hướng công khai, khách quan, đúng thẩm quyền; ưu tiên nhắc nhở, chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục đối với các vi phạm lần đầu, chưa gây hậu quả nghiêm trọng; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm, ép buộc hoặc trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm. 

