Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp xúc cử tri tại Ninh Bình

Trong 2 ngày 5 và 6-3, tại các xã Đồng Thái, Kim Sơn và Chất Bình, Yên Thắng, Yên Từ, tỉnh Ninh Bình, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã này đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Ninh Bình

Tại Đơn vị bầu cử số 4 của tỉnh Ninh Bình có các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Như Thịnh, chuyên viên Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ninh Bình; Trịnh Thanh Tuyền, chuyên viên Ban Dân chủ, Giám sát và phản biện xã hội, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên, đồng thời nghe từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các ứng cử viên đều nhận thức sâu sắc rằng mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là sự lựa chọn mà còn là sự gửi gắm niềm tin và trách nhiệm lớn lao. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu, các ứng cử viên cam kết nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử; đóng góp trí tuệ, tinh thần trách nhiệm vào hoạt động của Quốc hội; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội.

Đồng thời, tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân cũng như đề xuất của các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia, nhà khoa học để đóng góp vào hoạt động lập pháp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật.

Các đại biểu và cử tri xem tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026-2031

Thay mặt những người ứng cử, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng tiếp thu và cảm ơn các ý kiến của cử tri. Đồng thời, cam kết nếu trúng cử sẽ thực hiện nghiêm túc chương trình hành động đã trình bày; tận tâm, tận lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

Giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng, phản ánh đầy đủ với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có liên quan, đồng thời báo cáo, thông tin, tuyên truyền kịp thời để chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quyết sách của Quốc hội đi vào cuộc sống.

Thường xuyên nắm bắt tình hình thực tiễn, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, làm tốt vai trò "cầu nối" giữa tỉnh với các cơ quan Trung ương và các địa phương để góp phần thiết thực xây dựng Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng trực tiếp giải đáp một số thắc mắc của các cử tri và khẳng định mọi ý kiến sẽ được tổng hợp đầy đủ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết thỏa đáng.