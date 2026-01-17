Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra thông tin liên quan tới Hòn Vọng Phu

Ngày 17-1, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Xây dựng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; UBND phường Đông Quang kiểm tra, xử lý thông tin báo chí, dư luận phản ánh liên quan đến di tích Hòn Vọng Phu.

Danh thắng Hòn Vọng Phu trên đỉnh núi Nhồi, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa

Trong văn bản chỉ đạo cho biết, trong những ngày gần đây, một số cơ quan báo chí và mạng xã hội quan tâm, tìm hiểu thông tin và phản ánh một số nội dung liên quan đến Dự án Bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An hoạch (núi Nhồi).

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng chỉ đạo giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kịp thời kiểm tra, rà soát các nội dung thông tin, phản ánh của báo chí, dư luận xã hội; đối chiếu với hồ sơ khoa học di tích và hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để chủ động làm rõ, phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí, dư luận xã hội; bảo đảm thống nhất, chính xác, đúng quy định pháp luật.

Hòn Vọng Phu lúc chưa gia cố và sau khi gia cố

Sau khi được gia cố, diện mạo Hòn Vọng Phu trắng sáng hơn, điều này đã gây ra nhiều tranh cãi

Văn bản cũng yêu cầu tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 1-2026, kịp thời đề xuất phương án xử lý nếu phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, đêm 15-6-2022, di tích Hòn Vọng Phu đã bị sét đánh trúng, gây sạt lở khối đá kích thước 1x3 m phía tây và khối đá kích thước 2,5x3 m phía đông.

Danh thắng nhìn về hướng trung tâm TP Thanh Hóa cũ. Ảnh chụp chiều 16-1

Cận cảnh các đoạn nứt vỡ của Hòn Vọng Phu sau khi được gia cố

Sau sự cố trên, Hòn Vọng Phu đã bị tróc vỡ, xuất hiện nhiều vết nứt, hiện có độ nghiêng theo phương thẳng đứng từ 10 - 15 độ, và có nguy cơ tiếp tục bị sét đánh gây sụp đổ nếu không sớm có biện pháp bảo vệ, bảo tồn.

Để tìm giải pháp bảo tồn, cuối năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo khoa học, tham vấn ý kiến của các chuyên gia và nhà khoa học.

Đỉnh của Hòn Vọng Phu

Tháng 5-2024, UBND TP Thanh Hóa đã xây dựng hệ thống chống sét với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng ngay cạnh di tích, đồng thời làm rào chắn, biển cảnh báo nghiêm cấm người dân lên núi tham quan, thắp hương.

Tuy nhiên, để bảo tồn lâu dài, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định duyệt chi 17 tỉ đồng để gia cố Hòn Vọng Phu bằng phương án khoan lỗ rút lõi, sau đó gia cố bằng các sợi thép được chèn vữa SIKA GROUT 214-11 gia cố dọc theo phương đứng. Thời gian hoàn thành trước ngày 31-12-2025.

Được xem là thắng cảnh đẹp, thế nhưng lối lên Hòn Vọng Phu lại phải đi qua nhà dân, có nhiều nơi còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách khi lên tham quan

Đá được đơn vị thi công khoan rút lõi bỏ lại dưới chân Hòn Vọng Phu

Trong quá trình thực hiện công tác gia cố, đơn vị thi công đã dựng hệ thống giàn giáo khủng cao hơn chục mét trên đỉnh núi Nhồi bao quanh khối đá bị sét đánh trước đó, để tiến hành các phương án gia cố.

Đến thời ghi nhận chiều ngày 16-1, công trình đã cơ bản hoàn thành, hệ thống giàn giáo, máy móc phục vụ công trình đã rút hết. Trên đỉnh núi Nhồi, Hòn Vọng Phu nhìn nổi bật hơn trước với gam màu trắng sáng. Tuy nhiên, sau khi Hòn Vọng Phu được xử lý xong sự cố, hình ảnh mới lại gây ra nhiều tranh cãi.

Clip toàn cảnh về danh thắng Hòn Vọng Phu

Di tích thắng cảnh Hòn Vọng Phu nằm trong cụm Di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (còn gọi là núi Nhồi; phường An Hưng, TP Thanh Hóa cũ - nay là phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa). Hòn Vọng Phu là một cột đá cao khoảng 20 m, giống hình người phụ nữ ôm con. Di tích này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích cấp Quốc gia năm 1992 cùng với di tích Đình Thượng, chùa Hinh Sơn, chùa Quan Thánh, Lăng Mãn Quận công Lê Trung Nghĩa.



