Du lịch xanh

VIDEO: Hòn Vọng Phu ở Thanh Hóa "khoác áo mới" sau khi được chi 17 tỉ đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sau khi được chi 17 tỉ đồng để gia cố, chống sập đổ, Hòn Vọng Phu nổi tiếng ở Thanh Hóa trông trắng sáng và không còn rêu phong như trước

Theo ghi nhận, sau khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chi 17 tỉ đồng để gia cố, chống sập đổ, Hòn Vọng Phu nổi tiếng trên núi Nhồi phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa đã "khoác áo mới" trông trắng sáng, có phần "thon gọn" hơn so với thời điểm chưa thực hiện việc gia cố.

VIDEO: Hòn Vọng Phu "khoác áo mới" ở Thanh Hóa sau khi được chi 17 tỉ đồng - Ảnh 1.

Hình ảnh Hòn Vọng Phu sau khi được chi 17 tỉ đồng để chống sập đổ

Đến thời điểm này, công trình đã cơ bản hoàn thành, hệ thống giàn giáo, máy móc phục vụ công trình đã rút hết. Trên đỉnh núi Nhồi, Hòn Vọng Phu nhìn nổi bật hơn trước với gam màu trắng sáng hơn. Xung quanh, cỏ cây chết vàng do ảnh hưởng của quá trình thi công.

Mục tiêu của công trình là gia cố, tạo sự vững chắc cho Hòn Vọng Phu do trước đó bị sét đánh gây nứt vỡ một số đoạn của trụ đá. Tuy nhiên, sau khi Hòn Vọng Phu được xử lý xong sự cố, hình ảnh mới lại gây ra nhiều tranh cãi.

Cận cảnh diện mạo mới của Hòn Vọng Phu sau gia cố:

VIDEO: Toàn cảnh Hòn Vọng Phu ở Thanh Hóa hiện tại

VIDEO: Hòn Vọng Phu "khoác áo mới" ở Thanh Hóa sau khi được chi 17 tỉ đồng - Ảnh 2.

Hòn Vọng Phu là một cột đá cao khoảng 20 m, giống hình người phụ nữ ôm con. Di tích này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích cấp Quốc gia năm 1992 cùng với di tích Đình Thượng, chùa Hinh Sơn, chùa Quan Thánh, Lăng Mãn Quận công Lê Trung Nghĩa

VIDEO: Hòn Vọng Phu "khoác áo mới" ở Thanh Hóa sau khi được chi 17 tỉ đồng - Ảnh 3.
VIDEO: Hòn Vọng Phu "khoác áo mới" ở Thanh Hóa sau khi được chi 17 tỉ đồng - Ảnh 4.

Hòn Vọng Phu trước và sau khi được chi 17 tỉ đồng để gia cố, bảo vệ sau sự cố sét đánh

VIDEO: Hòn Vọng Phu "khoác áo mới" ở Thanh Hóa sau khi được chi 17 tỉ đồng - Ảnh 5.

Công trình nhìn trắng sáng hơn rất nhiều so với trước khi được gia cố

VIDEO: Hòn Vọng Phu "khoác áo mới" ở Thanh Hóa sau khi được chi 17 tỉ đồng - Ảnh 6.

Hòn Vọng Phu còn có tên gọi là gọi là Thạch Trụ, trên khắc 4 chữ "Kiệt nhiên trung trĩ" (Vòi vọi giữa đất trời) do Tổng đốc Hà Đình Nguyễn Thuật là người đề chữ trên trụ đá

VIDEO: Hòn Vọng Phu "khoác áo mới" ở Thanh Hóa sau khi được chi 17 tỉ đồng - Ảnh 7.

Các vết nứt gãy trước đây đã được khớp nối bằng phương án khoan lỗ rút lõi, sau đó gia cố bằng các sợi thép được chèn vữa SIKA

VIDEO: Hòn Vọng Phu "khoác áo mới" ở Thanh Hóa sau khi được chi 17 tỉ đồng - Ảnh 8.
VIDEO: Hòn Vọng Phu "khoác áo mới" ở Thanh Hóa sau khi được chi 17 tỉ đồng - Ảnh 9.
VIDEO: Hòn Vọng Phu "khoác áo mới" ở Thanh Hóa sau khi được chi 17 tỉ đồng - Ảnh 10.
VIDEO: Hòn Vọng Phu "khoác áo mới" ở Thanh Hóa sau khi được chi 17 tỉ đồng - Ảnh 11.

Các vết nứt vỡ trước đây (2 ảnh bên trái) trên ngọn Thạch Trụ và sau khi đã được gia cố

VIDEO: Hòn Vọng Phu "khoác áo mới" ở Thanh Hóa sau khi được chi 17 tỉ đồng - Ảnh 12.

Hòn Vọng Phu nhìn về trung tâm TP Thanh Hóa cũ, nay là phường Hạc Thành

VIDEO: Hòn Vọng Phu "khoác áo mới" ở Thanh Hóa sau khi được chi 17 tỉ đồng - Ảnh 13.

Công trình hiện gần như đã cơ bản hoàn thành để đưa vào phục vụ khách du lịch.

