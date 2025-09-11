HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thôi việc theo Nghị định 178

DUY NHÂN

(NLĐO)- Ông Giang Thanh Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, vừa nhận quyết định thôi việc theo Nghị định 178.

Ngày 11-9, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (Nghị định 178), Nghị định số 67/2025/NĐ-CP (Nghị định 67) của Chính phủ đối với các cán bộ thuộc diện Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thôi việc theo Nghị định 178- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho ông Mai Văn Huỳnh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang

Tại buổi lễ, ông Phạm Hoàng Giang - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang - đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178 (được sửa đổi, bổ sung và Nghị định 67 của Chính phủ kể từ ngày 1-9-2025 đối với ông Mai Văn Huỳnh - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang (trước khi sáp nhập).

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178 kể từ ngày 1-9-2025 đối với ông Võ Minh Hoàng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thôi việc theo Nghị định 178- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, trao quyết định thôi việc và nghỉ hưu trước tuổi cho ông Giang Thanh Khoa và ông Võ Minh Hoàng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc nghỉ thôi việc để hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178 kể từ ngày 1-9-2025 đối với ông Giang Thanh Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Tin liên quan

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy An Giang

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy An Giang

(NLĐO) - Tỉnh An Giang kiến nghị Trung ương có chính sách mở rộng diện miễn visa cho khách quốc tế, sớm đầu tư đưa điện ra đặc khu Thổ Châu và quần đảo Nam Du.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ cải táng hài cốt liệt sĩ tại An Giang

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để tìm kiếm, quy tập, đưa hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi gia đình chính sách ở An Giang

(NLĐO) – Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng khẳng định mục tiêu trước ngày 31-8 năm nay sẽ hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

    Thông báo