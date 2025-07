Thông tin về 16 lãnh đạo sở, ngành của tỉnh An Giang mới

1. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận sinh ngày 19-8-1971, quê huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (nay là xã Phước Long, tỉnh Cà Mau). Trước khi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ông là Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

2. Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

Trước khi được chỉ định giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, đại tá Nguyễn Văn Ngành là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

3. Ông Trần Quang Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Trước khi được chỉ định giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, ông Trần Quang Bảo là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang.

4. Ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế

Trước khi được chỉ định giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, ông Trần Quang Hiền (SN 1974) là Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang (cũ).

5. Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Trước khi được chỉ định giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, ông Hiệp là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang (cũ).

6. Ông Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Sở Công Thương

Trước khi được chỉ định giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thống Nhất là Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang.

7. Ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Trước khi được chỉ định giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, ông Võ Minh Trung là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang.

8. Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch

Trước khi được chỉ định giữ chức Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang, ông Bùi Quốc Thái là Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang.

9. Ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo

Trước khi được chỉ định giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, ông Danh Phúc là Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Kiên Giang.

10. Ông Nguyễn Hoàng Thông, Chánh Thanh tra tỉnh

Trước khi được chỉ định giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh An Giang, ông Nguyễn Hoàng Thông là Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang.

11. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Trước khi được chỉ định giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, ông Lê Hữu Toàn là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Kiên Giang.

12. Ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng

Trước khi được chỉ định giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang, ông Lê Việt Bắc là Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang.

13. Ông Trịnh Tuấn Ngọc, Giám đốc Sở Tư pháp

Trước khi được chỉ định giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang, ông Trịnh Tuấn Ngọc là Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang (cũ).

14. Ông Nguyễn Như Anh, Giám đốc Sở Nội vụ

Trước khi được chỉ định giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang, ông Nguyễn Như Anh là Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang (cũ).

15. Ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính

Trước khi được chỉ định giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, ông Tâm là Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang (cũ).

16. Ông Lê Kỳ Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Ông Lê Kỳ Quang (thứ 2 từ trái sang)

Trước khi được chỉ định giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang, ông Lê Kỳ Quang là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh An Giang (cũ).