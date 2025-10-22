Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh yêu cầu sở, ngành giải quyết ngay kiến nghị tại cuộc họp

Ngày 22-10, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng những công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn các phường, xã thuộc khu vực Bình Dương trước đây.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh chủ trì cuộc họp đẩy nhanh tiến độ đầu tư công tại khu vực Bình Dương cũ

Theo báo cáo, trong năm 2025, toàn khu vực tỉnh Bình Dương cũ được giao thực hiện 94 dự án với tổng vốn bố trí từ ngân sách Trung ương, tỉnh và huyện là 25.808 tỉ đồng; đã giải ngân được 9.771 tỉ đồng, đạt gần 38% vốn giao.

Một trong số các dự án có tỉ lệ giải ngân vốn cao là dự án nạo vét gia cố Suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai. Năm 2025, dự án này được giao gần 1.250 tỉ đồng, giá trị giải ngân đến 17-10 là trên 805 tỉ đồng, đạt 65% kế hoạch.

Trong đó, giải ngân chi phí bồi thường hơn 245 tỉ đồng đạt 92% kế hoạch vốn thực hiện bồi thường dự án năm 2025. Ước giá trị thực hiện giải ngân đến ngày 31-1-2026 đạt 100% kế hoạch.

Ông Vũ Tiến Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Dương, cho biết khó khăn hiện nay là tiến độ xác nhận nguồn gốc đất, trực tiếp sản xuất nông nghiệp, thẩm định phương án bồi thường chưa đạt yêu cầu do thiếu nhân sự có kinh nghiệm chuyên môn phù hợp và do khối lượng công việc về giải phóng mặt bằng rất lớn.

Ông Vũ Tiến Sơn báo cáo tiến độ dự án nạo vét gia cố Suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai

Đối với các dự án vốn lớn (trên 50 tỉ đồng) được triển khai tích cực. Trong đó, dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 - TP HCM có kế hoạch vốn 1.400 tỉ đồng. Nếu được tháo gỡ vướng mắc về ký kết hợp đồng thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể trong tháng 10-2025, dự kiến sẽ giải ngân toàn bộ trong tháng 11-2025.

Dự án giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - TP HCM có kế hoạch vốn 7.307 tỉ đồng, hiện giải ngân đạt 16%. Vướng mắc liên quan đến đo đạc, xác nhận ranh giới đất và giải quyết bồi thường cho 44 hộ dân sử dụng đất nông lâm trường chiến khu D.

Dự án giải phóng mặt bằng đường Thủ Biên - Đất Cuốc (bổ sung 12,5 km) đã phê duyệt bồi thường cho 44 trường hợp với 73,42 tỉ đồng (đạt 13% kế hoạch). Vướng mắc liên quan đến các trường hợp đang sử dụng đất lâm trường.

Dự án giải phóng mặt bằng cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có tiến độ tốt, chưa phát sinh vướng mắc lớn, đã giải ngân 2.766 tỉ đồng (đạt 35%)...

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh khẳng định công tác bồi thường giải phóng mặt bằng mặc dù khó nhưng rất quan trọng trong giải ngân vốn đầu tư công, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của thành phố. Nếu sớm giải quyết các vướng mắc trong quý IV-2025, tổng vốn giải ngân sẽ được cải thiện đáng kể.



Ông Bùi Minh Thạnh yêu cầu các sở, ngành giải quyết ngay những kiến nghị tại cuộc họp. Các xã, phường báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở để thành phố kịp thời giải quyết. "Đến ngày 31-10 tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Văn phòng UBND TP phải có báo cáo chi tiết gửi UBND TP HCM"- ông Thạnh đề nghị.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM, các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, cung cấp thông tin cho báo chí về tiến độ việc chi trả bồi thường, đồng thời tuyên dương khen thưởng các hộ dân đi đầu bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án… tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.