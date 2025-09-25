Chủ tịch UBND TP HCM: Giải phóng mặt bằng ì ạch, người đứng đầu xã, phường chịu trách nhiệm

Ngày 25-9, Đảng ủy UBND TP HCM tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và hội nghị thông tin thời sự quý 3 năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết việc triển khai thực hiện nghị quyết là một việc hết sức quan trọng, quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố trong giai đoạn tới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu về việc đưa nghị quyết vào cuộc sống. "Công việc hôm nay là bước đầu tiên triển khai nghị quyết, để chúng ta hiểu rõ nội dung cốt lõi của nghị quyết và cụ thể hóa thành hành động của từng ngành, từng cấp, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định nghị quyết là kết tinh, tập trung trí tuệ của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp, bao quát tất cả lĩnh vực; là kim chỉ nam cho hành động, định hướng phát triển thành phố trong 5 năm tới.

Mời đơn vị tầm cỡ thế giới lập quy hoạch

Ông Nguyễn Văn Được nhắc lại tầm nhìn của TP HCM nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND TP HCM, nhiệm kỳ 2025-2030, đó là đến 2030 vào 100 thành phố đáng sống nhất trên thế giới và đến năm 2045 là 100 thành phố tốt nhất trên thế giới.

Để đạt mục tiêu này, nghị quyết xác định 28 chỉ tiêu với các nhóm nhiệm vụ và giải pháp lớn, trong đó có 3 đột phá chiến lược là thể chế - hạ tầng - nguồn nhân lực.

Lưu ý thể chế không thông thoáng thì khó phát triển, ông Nguyễn Văn Được cho rằng cấp tỉnh có nhiệm vụ cụ thể hóa các nghị quyết, nghị định, thông tư để trở thành những quy định, hướng dẫn, chính sách của thành phố, tạo môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư; tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp làm ăn, phát triển.

Đại biểu tham dự hội nghị sáng 25-9

Hiện TP HCM đã hoàn thiện hồ sơ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp vào tháng 10-2025. "Đây là một trong những công cụ tạo ra hấp lực mới để thu hút đầu tư, giúp thành phố phát triển" - ông Nguyễn Văn Được nhìn nhận.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết sắp tới TP HCM sẽ tập trung cho nhiệm vụ quy hoạch lại không gian phát triển sau sáp nhập. Ông nhấn mạnh TP HCM sau hợp nhất không chỉ là phép cộng đơn thuần, mà là phép nhân, tận dụng lợi thế từng vùng, phân vai để phát triển.

Vùng TP HCM là lõi đô thị, trung tâm tài chính và công nghệ cao; Bình Dương sẽ trở thành thủ phủ công nghiệp công nghệ cao; Bà Rịa – Vũng Tàu giữ vai trò trung tâm kinh tế biển với lợi thế cảng Cái Mép - Thị Vải và công nghiệp dầu khí.

"Chúng ta là một TP HCM thống nhất, không còn tư duy phân biệt địa phương. Phải thống nhất trong tư duy và hành động như vậy để tạo nội lực phát triển" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh. Ông cho biết sắp tới TP HCM sẽ mời đơn vị tầm cỡ thế giới cùng đơn vị tư vấn trong nước để lập quy hoạch toàn thành phố, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

Thành lập đội đặc nhiệm đi xuống cơ sở

Đề cập đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND TP HCM đánh giá đây là khâu rất quan trọng. Bởi muốn có hạ tầng phải có mặt bằng, không có mặt bằng thì không phát triển hạ tầng được.

Do đó, Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị các xã, phường đẩy mạnh công tác này. Ông cũng yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập các đội đặc nhiệm đi xuống các xã, phường để "cầm tay chỉ việc"; giúp xã, phường đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

TP HCM sẽ biệt phái cán bộ hỗ trợ từng công việc, từng dự án như đường Vành đai 3, mở rộng Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, đường Võ Văn Kiệt nối dài, đường Nguyễn Văn Linh nối dài, đặc biệt là đề án di dời nhà ven kênh rạch.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM Nguyễn Toàn Thắng thông tin về quy trình 20 bước để UBND phường, xã thực hiện bồi thường tại hội nghị

Bởi theo Chủ tịch UBND TP HCM, cán bộ dưới xã, phường thời gian qua còn lúng túng, sợ sệt. Thậm chí, cán bộ lãnh đạo không dám quyết, không dám ký phương án bồi thường.

Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định thành phố và các sở, ngành sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ cơ sở, chỉ cần các địa phương thật sự đặt trái tim, trách nhiệm với thành phố và với nhân dân để cùng thực hiện tầm nhìn chung.

Ông đề nghị 168 bí thư và 168 chủ tịch xã, phường, đặc khu tổ chức triển khai nghiêm túc, quyết tâm và quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn hay vướng mắc, cần kịp thời trao đổi với lãnh đạo sở, ngành và thành phố để cùng tháo gỡ.

Chủ tịch UBND TP HCM cũng cho biết đây là chỉ tiêu để đánh giá kết quả làm việc của cán bộ đứng đầu các cấp. Xã, phường nào giải phóng mặt bằng không tốt, để công trình chậm chạp, ì ạch, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra nhiệm vụ vô cùng lớn, không ít khó khăn, thách thức nhưng thành phố có niềm tin vững chắc vào trí tuệ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, với khát vọng đổi mới, sáng tạo cùng với sự đồng hành và sức mạnh đại đoàn kết của toàn Đảng bộ UBND TP HCM.

Trước đó, tại hội nghị, các Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM đã thông tin những nội dung cốt lõi, chương trình hành động triển Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM Nguyễn Toàn Thắng thông tin về quy trình 20 bước để UBND phường, xã thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất triển khai các dự án.



