Đêm 23 rạng sáng 24-1, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết Giáp Thìn 2024 tại chợ đầu mối Thủ Đức.

Báo cáo với đoàn làm việc, ông Nguyễn Nhu, Phó Giám đốc chợ đầu mối Thủ Đức, cho biết các thương nhân kinh doanh tại chợ đã hợp đồng với các hộ sản xuất và dự trữ hàng hóa phục vụ Tết, tập trung cao điểm nhất trong 4 ngày cuối năm (từ 25 đến 28 tháng Chạp).

Ông Nhu cho biết lượng hàng cung ứng tết năm nay nhà vườn dự trữ cơ bản tăng nhẹ so với năm trước, đáp ứng đủ cho nhu cầu người dân. Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ dự kiến sẽ giảm hơn so với các năm trước nên cũng có khả năng lượng hàng cung ứng Tết se dư thừa.

Nguyên nhân chủ yếu là do kinh tế khó khăn dẫn đến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM thăm các gian hàng bên trong chợ

Hiện nay, chợ đầu mối Thủ Đức có 1.424 điểm kinh doanh. Các thương nhân chấp hành tốt việc đăng ký kinh doanh (đạt 99%).



"Dự kiến từ ngày 25 đến 28 tháng chạp Âm lịch, lượng hàng nhập chợ sẽ tăng dần, trong đó lượng rau dao động từ 1.800 tấn - 2.500 tấn/ngày, lượng trái cây dao động từ 2.200 tấn - 2.500 tấn/ngày. Riêng ngày 29 Tết, lượng hàng về chợ phụ thuộc vào sức mua của thị trường vào những ngày trước nên rơi vào khoảng 3.000 tấn" - ông Nhu thông tin.

Qua buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP HCM đánh giá chợ Thủ Đức đã có kế hoạch cung ứng trong dịp Tết rõ ràng và các mặt bằng tại chợ đều được lấp kín. Tuy nhiên, ông Dũng nhận định những địa điểm buôn bán tự phát xung quanh chợ đang tồn tại rất nhiều, đó cũng là nguyên nhân khiến cho việc kinh doanh tại chợ giảm sút.

Ông Nguyễn Văn Dũng yêu cầu TP Thủ Đức phối hợp với các cơ quan liên quan như Sở An toàn thực phẩm TP HCM, Sở Công thương, Sở tài chính... tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các điểm bán hàng tự phát xung quanh các chợ đầu mối, để bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông. Ngoài ra, phải đảm bảo giá cả ổn định trong dịp Tết, tránh tình trạng tăng giá cao gây khó khăn cho người dân.

"Cơ quan phụ trách về ngành tài chính phải nắm được giá cả thị trường, đi thực tế, phối hợp các cơ quan liên quan để kiểm soát, giám sát giá cả không chỉ tại chợ đầu mối mà còn cả chợ truyền thống trên khắp TP HCM" - ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM thăm các gian hàng trái cây bên trong chợ

Phó Chủ tịch UBND TP HCM hỏi thăm tình hình kinh doanh của thương nhân