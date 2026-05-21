Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh kiểm tra Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên

Ngày 21-5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cùng đại diện một số sở, ngành đã kiểm tra thực tế tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã Châu Pha, TPHCM. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra quy trình vận hành, xử lý rác thải và chất thải tại khu xử lý cũng như tại Công ty TNHH Kbec Vina.

Trong buổi làm việc, UBND xã Châu Pha đã kiến nghị UBND TPHCM sớm ban hành quy chế hoặc mô hình quản lý Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, trong đó làm rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp và phân định trách nhiệm giữa các sở, ngành và địa phương trong quản lý môi trường, đất đai, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống thoát nước thải tại các doanh nghiệp trong Khu xử lý chất thải

VIDEO: Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh kiểm tra tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên

Ngoài ra, xã Châu Pha đề xuất lắp đặt hệ thống trạm cân, camera giám sát để theo dõi toàn bộ khối lượng chất thải được thu gom, vận chuyển và xử lý tại khu vực này, đặc biệt là lượng rác sinh hoạt từ các địa phương đưa về xử lý.

Liên quan vấn đề nước thải, địa phương kiến nghị cần có giải pháp công nghệ nhằm kiểm soát triệt để việc xả thải ra môi trường; đồng thời rà soát việc đấu nối, chuyển giao nước thải của các nhà máy trong khu xử lý, nhất là lượng nước thải phát sinh từ Công ty TNHH Kbec Vina.

Đối với khí thải, địa phương đề xuất kiểm tra lại vị trí, chiều cao các ống khói để đánh giá đúng khả năng phát tán khí thải, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh kiểm tra tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên

Bên cạnh đó, xã Châu Pha cũng kiến nghị rà soát các trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa hoàn thiện thủ tục đất đai như quyết định giao đất, cho thuê đất; đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cơ bản thống nhất với các kiến nghị của địa phương và yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát lại toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động tại khu xử lý. Doanh nghiệp nào đã hoàn thiện pháp lý, doanh nghiệp nào chưa hoàn thiện thì phải hướng dẫn hoàn tất theo đúng quy định. Đồng thời, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường, sức khỏe người dân và xử lý dứt điểm các phản ánh liên quan ô nhiễm môi trường.

Đoàn công tác kiểm tra bên trong Khu xử lý rác thải của Công ty TNHH Kbec Vina

Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên là một trong những khu xử lý rác thải lớn, quan trọng của khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, tiếp nhận xử lý nhiều loại chất thải như rác sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại và các loại chất thải khác.

Nhiều năm qua, người dân xã Châu Pha liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường quanh khu vực này. Đặc biệt, suối Giao Kèo chảy qua khu vực thường xuyên xuất hiện tình trạng nước đen, bốc mùi hôi, nhất là vào mùa mưa khi nước thải từ nhiều nơi đổ về khiến người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe và đời sống sinh hoạt.

Cùng ngày, đoàn công tác cũng khảo sát thực tế tại hồ chứa nước Sông Ray và mỏ Puzolan Núi Sò (xã Xuân Sơn) để kiểm tra công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ các công trình trên địa bàn thành phố.








