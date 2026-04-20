Thời sự

Lại thêm vụ đổ hơn 500 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường ở Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Toàn bộ 523 tấn chất thải được các đối tượng tập kết trực tiếp trên nền đất gây phát tán mùi hôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh

Ngày 20-4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt Hồ Văn Kha (36 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TPHCM) để điều tra làm rõ về hành vi “gây ô nhiễm môi trường” theo Khoản 3, Điều 235, Bộ Luật Hình sự.

Lại thêm vụ đổ trên 500 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Chất thải được đối tượng đổ ra môi trường

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5 đến 7-2025, Hồ Văn Kha đã thu gom, tiếp nhận 523 tấn chất thải rắn thông thường từ nhiều nguồn khác nhau. Sau đó, tập kết tại khu đất thuê trước đó thuộc phường Bảo Vinh. 

Tại khu vực này, đối tượng tổ chức cho các phương tiện vận chuyển chất thải đến đổ, thu lợi với giá 8 triệu đồng mỗi chuyến.

Toàn bộ 523 tấn chất thải được đối tượng tập kết trực tiếp trên nền đất, không có biện pháp che chắn, xử lý theo quy định, gây phát tán mùi hôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. 

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Kha đã thuê người dân địa phương sử dụng máy cày vận chuyển chất thải đi đổ trái phép tại khu vực rẫy trồng cây xa khu dân cư ở ấp 2B, xã Xuân Bắc.

Trong quá trình các đối tượng đang thực hiện hành vi đổ chất thải ra môi trường, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, bắt giữ.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra mở rộng và làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

Lại thêm vụ đổ trên 500 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Văn Lợi và Phạm Trọng Nghĩa (cùng SN 1986, TPHCM) để điều tra làm rõ về tội "Gây ô nhiễm môi trường", xảy ra tại xã Lộc Thạnh. Cụ thể, Lợi cùng đồng bọn đổ hơn 500 tấn da bò xuống nền đất và để chất thải tự phân huỷ, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường.


Đà Nẵng: Đổ trộm chất thải rắn, 4 người bị phạt và buộc dọn sạch hiện trường

Đà Nẵng: Đổ trộm chất thải rắn, 4 người bị phạt và buộc dọn sạch hiện trường

(NLĐO) - Phường Hòa Khánh, Đà Nẵng siết chặt kiểm tra, triển khai điểm tập kết tạm để ngăn rác thải xây dựng tràn lan.

Bắt quả tang xe "Vì môi trường xanh sạch đẹp" liên tiếp đổ trộm chất thải bẩn

(NLĐO)- Lực lượng cảnh sát môi trường Hà Nội vừa mật phục, bắt quả tang 2 xe ôtô môi trường có ghi dòng chữ lớn: "Vì môi trường xanh sạch đẹp" đang đổ trộm chất thải ven Đại lộ Thăng Long.

Tàu nạo hút, đổ trộm chất thải xuống vùng lõi vịnh Hạ Long

(NLĐO) - Thuyền trưởng Phạm Văn Thắng cùng thuyền viên Phạm Văn Doanh đã tự ý mở cửa xả thải đáy xả toàn bộ chất thải từ khoang tàu xuống vịnh Hạ Long với mục đích tiết kiệm nhiên liệu và thời gian.

