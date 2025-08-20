HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Phó giám đốc Ban quản lý dự án bị tạm giữ vì liên quan ma túy

Tr. Đức

(NLĐO)- Phó Giám đốc Ban quản lý dự án ở Hải Phòng đã có đơn xin thôi việc sau khi bị cơ quan chức năng tạm giữ do liên quan đến ma túy.

Ngày 20-8, thông tin từ Đảng ủy phường Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết cơ quan Đảng và chính quyền địa phương đã nhận được đơn xin ra khỏi Đảng và đơn xin thôi việc của ông Phạm Văn Phụng (SN 1976, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Lê Chân).

Trước đó, vào ngày 16-8, tại một khu chung cư cao cấp trên đường Lê Hồng Phong (phường Đông Hải, TP Hải Phòng), lực lượng Công an đã phát hiện nhóm người có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có ông Phạm Văn Phụng. 

Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nhà ông Phụng tại tổ dân phố 87 (phường Lê Chân).

Được biết, ông Phụng từng là Phó Chủ tịch UBND phường Kênh Dương (thuộc quận Lê Chân, TP Hải Phòng cũ), sau đó được điều động làm Phó Giám đốc Trung tâm quỹ đất quận này.

Từ tháng 7-2025, sau khi dừng tổ chức đơn vị hành chính cấp quận và sáp nhập các đơn vị hành chính theo quy định mới, ông Phụng được điều động về làm Phó Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Lê Chân.

Hiện ông Phạm Văn Phụng đang bị cơ quan chức năng Hải phòng tạm giữ để điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

