Phó Giám đốc Công an nói gì về thông tin người xây nhầm nhà trên đất người khác là họ hàng?

Tr.Đức

(NLĐO)- Ông Đỗ Văn Điệp, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, khẳng định không liên quan, không có họ hàng với trường hợp xây nhầm nhà trên đất người khác

Ngày 18-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đỗ Văn Điệp, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, khẳng định không liên quan đến trường hợp xây nhầm nhà trên đất người khác ở phường Thiên Hương.

Phó Giám đốc Công an nói gì về thông tin người xây nhầm nhà trên đất người khác là họ hàng?- Ảnh 1.

Ngôi nhà 2 tầng xây nhầm trên đất người khác ở phường Thiên Hương

Trước đó, trong những ngày gần đây, nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin người xây nhà nhầm trên đất người khác xảy ra tại phường Thiên Hương là anh em họ của ông Đỗ Văn Điệp, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Thông tin này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của dư luận, gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân ông Điệp.

Ngày 18-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đỗ Văn Điệp khẳng định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật, ông không liên quan gì, cũng không có họ hàng gì với trường hợp trong vụ việc này.

Theo UBND phường Thiên Hương, vừa qua, trên địa bàn phường xảy ra vụ việc ông Đ.V.H. và vợ là bà V.T.T. (ở thôn 7 khu Kiền Bái, phường Thiên Hương) xây dựng nhà trái phép trên thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông N.Đ.C. và bà T.T.K.L. (cư trú tại phường An Hải, TP Hải Phòng).

Trước đó, tháng 9-2024, gia đình bà T.T.K.L. (nguyên đơn) mua 2 thửa đất liền kề nhau tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng và đã được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến tháng 11-2024, bà L. tá hỏa phát hiện một thửa đất của gia đình bị ông Đ.V.H. chiếm giữ, thuê thợ xây dựng căn nhà hai tầng kiên cố.

Ngay sau đó, gia đình bà L. và chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu ông H. dừng thi công để trao trả lại mặt bằng nhưng ông H. không thực hiện, tiếp tục hoàn thiện công trình.

Quá trình hòa giải, ông Đ.V.H. thừa nhận "xây nhầm" do bị môi giới chỉ sai vị trí và đưa ra phương án giải quyết bằng cách đề nghị gia đình bà L. chấp nhận đổi đất hoặc bán lại thửa đất với giá 550 triệu đồng, điều này dẫn tới hai bên chưa thể tìm được tiếng nói chung.

Bản án sơ thẩm số 08/2025/DS-ST ngày 11-8-2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP Hải Phòng đã tuyên buộc ông Đ.V.H., bà V.T.T. tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và trả lại mặt bằng cho gia đình bà L.. Đây là phán quyết đã có hiệu lực pháp luật, các bên liên quan có nghĩa vụ thi hành.

UBND phường Thiên Hương yêu cầu ông Đ.V.H., bà V.T.T. nghiêm túc chấp hành bản án; phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự để tháo dỡ công trình và bàn giao lại đất cho chủ sở hữu hợp pháp. Đồng thời, giao Công an phường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình giải quyết vụ việc, ngăn chặn các hành vi cản trở, chống đối.

UBND phường giao bộ phận Địa chính - Xây dựng theo dõi, tham mưu, báo cáo kịp thời với UBND thành phố và các cơ quan cấp trên nếu phát sinh tình huống phức tạp. Cùng với đó, đề nghị các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, vận động để các bên liên quan chấp hành nghiêm pháp luật, góp phần giữ gìn ổn định tình hình tại địa phương.

UBND phường Thiên Hương khẳng định sẽ kiên quyết xử lý vụ việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và uy tín của chính quyền cơ sở.

Được biết, ông Đ.V.H. đã kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 - Hải Phòng nên vụ việc đang chờ thủ tục xét xử phúc thẩm.

Bác thông tin công an từ chối giúp dân trong mưa bão số 5

Bác thông tin công an từ chối giúp dân trong mưa bão số 5

(NLĐO)- Công an Thanh Hóa bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng cho rằng công an từ chối giúp dân trong mưa bão số 5, khẳng định đây là thông tin sai sự thật

Bộ Y tế bác thông tin sử dụng muối i-ốt gây độc

(NLĐO) - Bộ Y tế khẳng định không có bất kỳ lo ngại nào liên quan đến việc sử dụng muối i-ốt dẫn đến nguy cơ cường giáp hoặc bệnh lý khác

Thanh Hóa "bác" thông tin vỡ đê

(NLĐO)- Lãnh đạo huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa khẳng định thông tin vỡ đê trên mạng xã hội Facebook là thông tin thất thiệt, không đúng sự thật

