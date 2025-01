Phó giám đốc Công an TP Hà Nội làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Ngày 17-1, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng (bên trái) trao quyết định cho Đại tá Phạm Thanh Hùng. Ảnh: Công an Hà Nội

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, đến nhận công tác và giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, từ ngày 17-1.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh quyết định bổ nhiệm này thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Đại tá Phạm Thanh Hùng bắt tay ngay vào công việc, cùng tập thể Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Phạm Thanh Hùng khẳng định đây là dấu mốc quan trọng và trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP và Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, cũng như tập thể Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.