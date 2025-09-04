HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Phó thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nghỉ hưu từ 1-10

Dương Ngọc

(NLĐO)- Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-10-2025.

Ngày 3-9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình ký Quyết định số 1890 của Thủ tướng về việc ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nghỉ hưu.

Phó thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nghỉ hưu từ 1-10- Ảnh 1.

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú. Ảnh: SBV

Theo quyết định của Thủ tướng, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1-10-2025.

Ông Đào Minh Tú sinh năm 1964, hiện là Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Ông Tú được bổ nhiệm chức vụ Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lần đầu vào tháng 5-2012, sau đó được bổ nhiệm lại giữ chức vụ này vào tháng 5-2017 và tháng 5-2022.

Tin liên quan

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng giới thiệu với khách tham quan về lịch sử đồng tiền Việt Nam

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng giới thiệu với khách tham quan về lịch sử đồng tiền Việt Nam

(NLĐO)- Sáng 28-8, gian trưng bày của ngành Ngân hàng chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Phó Thống đốc: Ngân hàng phải "chữa bệnh thừa tiền" vì doanh nghiệp "không muốn vay"

(NLĐO) - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết toàn hệ thống ngân hàng thương mại đang phải "chữa bệnh thừa tiền" vì doanh nghiệp không hấp thụ được vốn, "không muốn vay"

Phó Thống đốc nêu đích danh các ngân hàng, yêu cầu xem xét giảm lãi suất

(NLĐO) - Chiều 25-4, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn ngành về công tác tín dụng và triển khai Thông tư 02/2023TT-NHNN

ngân hàng nhà nước Phó Thống đốc Đào Minh Tú ngân hàng
