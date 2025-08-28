HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng giới thiệu với khách tham quan về lịch sử đồng tiền Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- Sáng 28-8, gian trưng bày của ngành Ngân hàng chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Gian trưng bày nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng giới thiệu với khách tham quan về lịch sử đồng tiền Việt Nam- Ảnh 1.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và các lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghi thức khai mạc gian trưng bày

Với chủ đề "Ngành Ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai", không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, giàu tính trải nghiệm, khắc họa chặng đường phát triển và những đóng góp nổi bật của ngành Ngân hàng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Sau khi thực hiện nghi thức khai mạc gian trưng bày, trong sáng 28-8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và các lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã gặp gỡ với những vị khách đầu tiên của gian trưng bày. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã trò chuyện, giới thiệu với khách tham quan về lịch sử đồng tiền Việt Nam, về các hiện vật liên quan đến các chặng đường lịch sử của ngành Ngân hàng…

Gian triển lãm nổi bật với 5 phân khu chuyên đề: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành Ngân hàng; Dấu ấn Ngân hàng Việt Nam; Ngân hàng Việt Nam - Niềm tin và tự hào; Đồng tiền Việt Nam - Khẳng định chủ quyền, đồng hành cùng phát triển đất nước; Dịch vụ ngân hàng hiện đại, tương tác trải nghiệm.

Không gian triển lãm tái hiện sống động hành trình phát triển của ngành Ngân hàng, từ công cuộc điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, phát triển tín dụng, cho đến công nghệ ngân hàng số và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, hình ảnh huyền thoại về "con đường tiền tệ" thời chiến và 7 bộ tiền phát hành từ năm 1945 được tái hiện qua tư liệu, hiện vật và công nghệ trình chiếu hiện đại, mang đến trải nghiệm chân thực cho người xem.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng giới thiệu với khách tham quan về lịch sử đồng tiền Việt Nam- Ảnh 2.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng giới thiệu với khách tham quan về lịch sử đồng tiền Việt Nam

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết khu trưng bày còn là nơi thể hiện những nỗ lực đổi mới, đóng góp của hệ thống ngân hàng từ khi chuyển đổi mô hình hai cấp năm 1988, cùng các hoạt động vì cộng đồng và công tác nhân sự gắn với các thành tựu lớn của đất nước.

Tại khu vực triển lãm của 15 ngân hàng thương mại tiêu biểu, khách tham quan có thể tương tác trực tiếp với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại như mở tài khoản, đăng ký khoản vay, thanh toán số… Đặc biệt, chỉ với thao tác quét mã QR, người dùng có thể khám phá những thước phim lịch sử, đọc sách về đồng tiền Việt Nam và nhận về hàng loạt thông tin hấp dẫn.

Một số điểm nhấn không thể bỏ qua tại gian triển lãm: Biểu tượng Sao vàng thiêng liêng - nơi tôn vinh tinh thần dân tộc và khát vọng phát triển; Mô hình trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - biểu tượng kiến trúc và lịch sử; Bản đồ Việt Nam ghép từ các đồng tiền đang lưu hành - khẳng định dòng chảy tài chính gắn với chủ quyền quốc gia; Chiếc cầu vồng ngân hàng - sử dụng họa tiết trên tiền Việt để tạo nên một không gian trình chiếu ánh sáng sinh động.

Khách tham quan còn có cơ hội tham gia các mini game sôi động và nhận về hàng ngàn phần quà ý nghĩa từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng.

Một số hình ảnh:

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng giới thiệu với khách tham quan về lịch sử đồng tiền Việt Nam- Ảnh 3.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại lễ khai mạc gian trưng bày

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng giới thiệu với khách tham quan về lịch sử đồng tiền Việt Nam- Ảnh 4.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu nghe giới thiệu tại khu vực trưng bày của ngân hàng thương mại

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng giới thiệu với khách tham quan về lịch sử đồng tiền Việt Nam- Ảnh 5.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trò chuyện với khách tham quan tại gian trưng bày của ngành Ngân hàng

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng giới thiệu với khách tham quan về lịch sử đồng tiền Việt Nam- Ảnh 6.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng giới thiệu với khách tham quan về các hiện vật liên quan đến các chặng đường lịch sử của ngành Ngân hàng

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng giới thiệu với khách tham quan về lịch sử đồng tiền Việt Nam- Ảnh 7.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà chụp ảnh lưu niệm cùng khách tham quan gian trưng bày của ngành Ngân hàng

 

