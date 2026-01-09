Phó Thủ tướng: Buôn lậu, hàng giả chưa được phát hiện kịp thời gây lo lắng, bất an

Ngày 9-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389), trong năm 2025, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên một số lĩnh vực có chiều hướng gia tăng.

Các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 123.513 vụ việc vi phạm. Trong đó có 9.404 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 109.180 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 4.929 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 15.394 tỉ đồng. Các lực lượng chức năng đã khởi tố hình sự 3.178 vụ, tăng 2,75%; với 5.477 đối tượng, tăng 17,58%.

Tại hội nghị, các bộ ngành, địa phương kiến nghị thời gian tới cần nâng cao năng lực dự báo, phòng ngừa, xây dựng lực lượng tác chiến số phục vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành, địa phương và giữa các lực lượng chức năng tại từng địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389, đánh giá cao các bộ ngành, địa phương, trong năm 2025 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá, tăng thu ngân sách, đặc biệt là bảo vệ sức khoẻ, quyền lợi của người tiêu dùng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần được tập trung khắc phục, như chế tài xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe. Số vụ việc vi phạm bị phát hiện, xử lý chưa phản ánh đúng thực tế, chưa đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ. Còn tình trạng cán bộ buông lỏng quản lý, bao che cho các vi phạm.

Ngoài ra, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả chưa được phát hiện, xử lý kịp thời, làm thất thu ngân sách, gây tâm lý lo lắng, bất an, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Do đó, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát, trong đó tập trung vào các tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển, hàng không, các địa bàn, mặt hàng dễ phát sinh hành vi vi phạm như thương mại điện tử, thuốc chữa bệnh, sữa, thực phẩm chức năng…

Các lực lượng chức năng phải liên tục ra quân để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm với phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".

Phó Thủ tướng yêu cầu trong 6 tháng đầu năm 2026, các bộ ngành phải tập trung rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý của mình, đặc biệt là thực phẩm, dược phẩm, các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường.

Việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hành lang pháp lý thực hiện theo hướng nâng cao tính răn đe của chế tài xử lý, khắc phục khoảng trống về pháp lý. Qua đó, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất cho công tác quản lý và thực thi pháp luật, từ đó nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo phải xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tiếp tay, bao che vi phạm. Các bộ ngành, địa phương cũng cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát. Phát huy vai trò của các đường dây nóng, kênh tiếp nhận thông tin từ người dân, doanh nghiệp.