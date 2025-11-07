HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Phó Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại TP HCM

Minh Chiến

(NLĐO)- Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 dự kiến tổ chức tại TP HCM từ ngày 25 đến 30-11 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số".

Ngày 7-11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025.

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tại TP HCM: Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Theo các báo cáo tại cuộc họp, diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 dự kiến tổ chức tại TP HCM từ ngày 25 đến 30-11 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số".

TP HCM chủ trương mời hơn 300 đại biểu và khách mời quốc tế tham dự diễn đàn, trong đó có các nguyên thủ, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ và địa phương; các tổ chức quốc tế và định chế tài chính quốc tế, trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; các chuyên gia, nhà nghiên cứu chính sách; các tập đoàn hàng đầu thế giới…

Việc tổ chức diễn đàn nhằm mục đích tăng cường quan hệ hữu nghị giữa TP HCM với các địa phương nước ngoài, nâng tầm công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của thành phố. Đồng thời, trao đổi, thảo luận về định hướng xây dựng các khuôn khổ hợp tác phục vụ các mục tiêu phát triển của thành phố.

Bên cạnh đó, diễn đàn sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp TP HCM kết nối, gặp gỡ và hợp tác với doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức quốc tế; giới thiệu, quảng bá hình ảnh TP HCM năng động, sáng tạo, thân thiện, là điểm đến hấp dẫn hàng đầu cho các nhà đầu tư, du khách quốc tế.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao TP HCM đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành triển khai công tác chuẩn bị theo đúng tiến độ đề ra.

Phó Thủ tướng đề nghị thành phố tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để rà soát, hoàn thiện các đề án về nội dung, an ninh, lễ tân, hậu cần, tuyên truyền, bảo đảm diễn đàn diễn ra trọng thị, đúng tầm vóc và thành công tốt đẹp.

TP HCM được yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao trong việc mời lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan trực tiếp đến chủ đề của diễn đàn để tham dự theo phương châm mở rộng quy mô, nâng tầm của sự kiện.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh TP HCM cần tranh thủ diễn đàn để tập trung đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực ưu tiên của địa phương, như quản lý đô thị, giao thông thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, giảm ô nhiễm không khí…

TP HCM cần tiếp tục phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) trong chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết để đưa diễn đàn vươn tầm quốc tế trong những năm tới.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu công tác thông tin tuyên truyền cần được thực hiện trước, trong, sau sự kiện với sự tham gia của cả các cơ quan báo chí Việt Nam và nước ngoài.

Tin liên quan

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 3-2025: Mổ xẻ những rào cản

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 3-2025: Mổ xẻ những rào cản

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các lĩnh vực sẽ góp phần rất lớn vào mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3%-8,5% năm 2025

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 3-2025: Khai mở động lực mới cho tăng trưởng GDP

Nhiều giải pháp đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8,3% - 8,5% trong năm 2025 đã được cơ quan quản lý, các chuyên gia và doanh nghiệp thảo luận sôi nổi

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025: Gỡ rào cản, giao trọng trách cho doanh nghiệp tư nhân

(NLĐO) - Sáng mai, 5-6, Báo Người Lao Động tổ chức Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2025 - Phiên thứ hai: "Kinh tế tư nhân: Gỡ rào cản - Giao trọng trách".

TP HCM Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu diễn đàn kinh tế năm 2025
