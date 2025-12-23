HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm đường dây môi giới tàu cá ra nước ngoài khai thác trái phép

Thùy Linh

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm đường dây môi giới đưa tàu cá ra nước ngoài khai thác trái phép nếu có.

Chiều tối 23-12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp phiên thứ 27 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phó Thủ tướng Chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng khai thác trái phép tàu cá ra nước ngòai - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp phiên thứ 27 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống IUU. Ảnh: TTXVN

Phiên họp được tổ chức trực tuyến tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Theo Ban Chỉ đạo, hiện nay, cả nước có 79.213 tàu cá đã đăng ký và được cập nhật trên Vnfishbase, đạt 100%; cùng với đó 100% tàu cá 3 không, tàu đã xóa đăng ký, tàu không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản đã được nhập dữ liệu quản lý để công khai cho các lực lượng chức năng và các địa phương giám sát hoạt động của tàu cá.

Trong tuần qua, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tàu cá, không phát sinh thêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; các địa phương kiên quyết xử lý các vi phạm trước đây để tăng tính răn đe.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương và nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương, đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ rõ tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao chuyển biến chưa rõ nét, nhất là việc xử lý dứt điểm vi phạm tàu cá bị nước ngoài bắt giữ trước đây; điều tra, xử phạt gian lận xuất xứ nguồn gốc các lô cá kiếm xuất khẩu sang châu Âu; nhiều địa phương chưa ban hành chính sách chuyển đổi nghề cho ngư dân...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong chống khai thác IUU để đạt được "mục tiêu kép", vừa gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu (EC) và phát triển ngành thủy sản Việt Nam bền vững, có trách nhiệm, chuyển mạnh từ đánh bắt sang nuôi trồng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải xử lý dứt điểm các nhiệm vụ, báo cáo trung thực, khách quan, không hình thức, không chạy theo thành tích; chú trọng việc chuẩn hóa số liệu giữa các cấp, các ngành, các địa phương về các vấn đề EC đã khuyến nghị.

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương trong việc điều tra, xử lý nghiêm các đường dây môi giới, tổ chức đưa tàu cá/ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài nếu có; và các hành vi hợp thức hóa hồ sơ, gian lận trong chuỗi cung ứng, các lô hàng có dấu hiệu vi phạm IUU.

Tin liên quan

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc về chống khai thác IUU tại TPHCM

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc về chống khai thác IUU tại TPHCM

(NLĐO)- Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ khảo sát thực tế tại cảng cá, ụ tàu và nhà ngư dân để kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại TPHCM.

Vùng Cảnh sát biển 3: Hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền và phòng chống IUU

(NLĐO)- Vùng Cảnh sát biển 3 tổng kết công tác năm 2025, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh, an toàn trên biển.

Chống khai thác IUU, Phó Thủ tướng chỉ đạo nếu có vi phạm phải xử lý đến cùng

(NLĐO) - Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương chịu trách nhiệm xử lý vi phạm hành chính, cũng như xử lý hình sự các trường hợp tàu cá bị bắt giữ ở nước ngoài.

IUU thẻ vàng khai thác hải sản bất hợp pháp chống IUU họp ban chỉ đạo IUU
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo