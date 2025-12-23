Chiều tối 23-12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp phiên thứ 27 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).



Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp phiên thứ 27 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống IUU. Ảnh: TTXVN

Phiên họp được tổ chức trực tuyến tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Theo Ban Chỉ đạo, hiện nay, cả nước có 79.213 tàu cá đã đăng ký và được cập nhật trên Vnfishbase, đạt 100%; cùng với đó 100% tàu cá 3 không, tàu đã xóa đăng ký, tàu không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản đã được nhập dữ liệu quản lý để công khai cho các lực lượng chức năng và các địa phương giám sát hoạt động của tàu cá.

Trong tuần qua, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tàu cá, không phát sinh thêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; các địa phương kiên quyết xử lý các vi phạm trước đây để tăng tính răn đe.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương và nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương, đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ rõ tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao chuyển biến chưa rõ nét, nhất là việc xử lý dứt điểm vi phạm tàu cá bị nước ngoài bắt giữ trước đây; điều tra, xử phạt gian lận xuất xứ nguồn gốc các lô cá kiếm xuất khẩu sang châu Âu; nhiều địa phương chưa ban hành chính sách chuyển đổi nghề cho ngư dân...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong chống khai thác IUU để đạt được "mục tiêu kép", vừa gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu (EC) và phát triển ngành thủy sản Việt Nam bền vững, có trách nhiệm, chuyển mạnh từ đánh bắt sang nuôi trồng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải xử lý dứt điểm các nhiệm vụ, báo cáo trung thực, khách quan, không hình thức, không chạy theo thành tích; chú trọng việc chuẩn hóa số liệu giữa các cấp, các ngành, các địa phương về các vấn đề EC đã khuyến nghị.

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương trong việc điều tra, xử lý nghiêm các đường dây môi giới, tổ chức đưa tàu cá/ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài nếu có; và các hành vi hợp thức hóa hồ sơ, gian lận trong chuỗi cung ứng, các lô hàng có dấu hiệu vi phạm IUU.