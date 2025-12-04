Vùng Cảnh sát biển 3: Hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền và phòng chống IUU

Sáng 4-12, Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ 2026.

Năm 2025, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh- trật tự trên biển; thực hiện nghiêm phòng chống khai thác thủy sản IUU; duy trì trực sẵn sàng chiến đấu và tìm kiếm cứu nạn. Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều động 451 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ với tổng quãng đường đi được 239.026 hải lý; xử lý 126 nguồn tin liên quan đến tìm kiếm cứu nạn và an ninh hàng hải; theo dõi, chỉ đạo 26 lượt tàu, xuồng tham gia cứu hộ - cứu nạn, kịp thời cứu được 31 thuyền viên, vớt 02 thi thể và hỗ trợ tìm kiếm 1 ngư dân mất tích…

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Đơn vị triển khai 14 chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", 3 chương trình tết Hải đảo và 8 cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương".

Trong thực thi pháp luật, Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra 303 lượt tàu cá, xử phạt hơn 2,1 tỉ đồng; xử lý 15 vụ vi phạm; tịch thu hơn 140.000 lít dầu DO, 2.800 m³ cát nhiễm mặn; triệt phá 8 vụ ma túy, khởi tố 6 vụ...

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Đảng ủy viên Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, biểu dương kết quả đạt được và yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao huấn luyện, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường phối hợp lực lượng, làm tốt cứu hộ cứu nạn, đẩy mạnh tuyên truyền chống IUU và củng cố "thế trận lòng dân" trên biển.