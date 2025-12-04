Vùng Cảnh sát biển 3: Hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền và phòng chống IUU

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Vùng Cảnh sát biển 3: Hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền và phòng chống IUU

Đức Định- Mai Huấn

(NLĐO)- Vùng Cảnh sát biển 3 tổng kết công tác năm 2025, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh, an toàn trên biển.

Sáng 4-12, Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ 2026.

Năm 2025, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh- trật tự trên biển; thực hiện nghiêm phòng chống khai thác thủy sản IUU; duy trì trực sẵn sàng chiến đấu và tìm kiếm cứu nạn. Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều động 451 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ với tổng quãng đường đi được 239.026 hải lý; xử lý 126 nguồn tin liên quan đến tìm kiếm cứu nạn và an ninh hàng hải; theo dõi, chỉ đạo 26 lượt tàu, xuồng tham gia cứu hộ - cứu nạn, kịp thời cứu được 31 thuyền viên, vớt 02 thi thể và hỗ trợ tìm kiếm 1 ngư dân mất tích…

Vùng Cảnh sát biển 3: Hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền và phòng chống IUU - Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Đơn vị triển khai 14 chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", 3 chương trình tết Hải đảo và 8 cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương".

Trong thực thi pháp luật, Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra 303 lượt tàu cá, xử phạt hơn 2,1 tỉ đồng; xử lý 15 vụ vi phạm; tịch thu hơn 140.000 lít dầu DO, 2.800 m³ cát nhiễm mặn; triệt phá 8 vụ ma túy, khởi tố 6 vụ...

Vùng Cảnh sát biển 3: Hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền và phòng chống IUU - Ảnh 2.

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Đảng ủy viên Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Vùng Cảnh sát biển 3: Hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền và phòng chống IUU - Ảnh 3.

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, biểu dương kết quả đạt được và yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao huấn luyện, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường phối hợp lực lượng, làm tốt cứu hộ cứu nạn, đẩy mạnh tuyên truyền chống IUU và củng cố "thế trận lòng dân" trên biển.

Tin liên quan

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo, áp dụng từ 1-1-2026

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo, áp dụng từ 1-1-2026

(NLĐO)- Theo phương án vừa được xây dựng, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1-1-2026.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu công khai các dự án chậm tiến độ

(NLĐO)- Các đơn vị rà soát, kịp thời điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn; tăng cường kỷ luật, công khai dự án chậm tiến độ

Hội nghị hiệp thương thảo luận cơ cấu, thành phần, số lượng giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

(NLĐO) - Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

bảo vệ chủ quyền khai thác thủy sản cảnh sát biển cảnh sát biển việt nam cứu hộ cứu nạn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo