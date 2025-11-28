Phó Thủ tướng: Đánh giá tác động kiểm định khí thải xe máy với người dân ở Hà Nội và TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phó Thủ tướng: Đánh giá tác động kiểm định khí thải xe máy với người dân ở Hà Nội và TPHCM

Thùy Linh

(NLĐO) - Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá tác động của chính sách kiểm định khí thải mô tô, xe máy đối với người dân và doanh nghiệp, nhất là tại Hà Nội và TPHCM.

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 11701 ngày 28-11 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc rà soát quy định lộ trình áp dụng QCVN về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

Phó Thủ tướng yêu cầu Đánh giá tác động kiểm định khí thải xe máy ở Hà Nội và TPHCM - Ảnh 1.

Hà Nội và TPHCM sẽ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy sớm hơn các địa phương khác

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ban hành quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, UBND TP Hà Nội, UBND TPHCM và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát kỹ lưỡng dự thảo Quyết định, bảo đảm tính khả thi.

Phó Thủ tướng lưu ý, dự thảo Quyết định cần tập trung làm rõ: Việc ban hành Quyết định này khi chưa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ; giải pháp tổ chức việc kiểm tra, chứng nhận xe mô tô, xe gắn máy đáp ứng mức khí thải quy định tại Quyết định này; công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm khi phương tiện tham gia giao thông trong việc tuân thủ mức khí thải; tác động của chính sách đối với người dân và doanh nghiệp, nhất là tại Hà Nội và TP HCM..., báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-12-2025.

Hà Nội và TPHCM sẽ kiểm định khí thải xe máy sớm hơn

Trước đó, dự thảo lộ trình nêu rõ thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành: Từ 1-1-2027 đối với xe mô tô, xe gắn máy lưu hành trên địa bàn 2 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm TP Hà Nội và TPHCM.

Từ 1-1-2028 đối với xe mô tô, xe gắn máy lưu hành trên địa bàn 4 thành phố trực thuộc Trung ương còn lại: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

Từ 1-1-2030 đối với xe mô tô, xe gắn máy lưu hành trên địa bàn các tỉnh, thành phố còn lại. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh, thành phố này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn…

Xe mô tô, xe gắn máy lưu hành trên địa bàn TP Hà Nội và TPHCM phải đáp ứng quy định về khí thải Mức 2 trở lên, tính từ ngày 1-1-2032.

Xe mô tô, xe gắn máy lưu hành vào "vùng phát thải thấp" của thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Tin liên quan

TP HCM kiến nghị chia sẻ dữ liệu, chuẩn bị kiểm định khí thải xe máy

TP HCM kiến nghị chia sẻ dữ liệu, chuẩn bị kiểm định khí thải xe máy

(NLĐO) - Dữ liệu chia sẻ từ Cục Đăng kiểm Việt Nam giúp TP HCM phát hiện kịp thời các bất thường, đánh giá hoạt động đăng kiểm tại các cơ sở kiểm định.

Kiểm định khí thải xe máy: Cần lộ trình hợp lý

Việc kiểm định khí thải xe máy tại TP HCM là cần thiết để giảm ô nhiễm nhưng sẽ đối mặt thách thức lớn về hạ tầng

Đến 2030, 100% xe ô tô, xe máy phải được kiểm soát khí thải

(NLĐO) - Đến năm 2030, 100% phương tiện tham gia giao thông đường bộ (bao gồm xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy) được quản lý, kiểm soát về khí thải.

Ô nhiễm không khí xe máy kiểm định khí thải Hà Nội TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo