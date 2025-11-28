Phó Thủ tướng: Đánh giá tác động kiểm định khí thải xe máy với người dân ở Hà Nội và TPHCM

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 11701 ngày 28-11 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc rà soát quy định lộ trình áp dụng QCVN về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.



Hà Nội và TPHCM sẽ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy sớm hơn các địa phương khác

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ban hành quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, UBND TP Hà Nội, UBND TPHCM và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát kỹ lưỡng dự thảo Quyết định, bảo đảm tính khả thi.

Phó Thủ tướng lưu ý, dự thảo Quyết định cần tập trung làm rõ: Việc ban hành Quyết định này khi chưa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ; giải pháp tổ chức việc kiểm tra, chứng nhận xe mô tô, xe gắn máy đáp ứng mức khí thải quy định tại Quyết định này; công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm khi phương tiện tham gia giao thông trong việc tuân thủ mức khí thải; tác động của chính sách đối với người dân và doanh nghiệp, nhất là tại Hà Nội và TP HCM..., báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-12-2025.

Hà Nội và TPHCM sẽ kiểm định khí thải xe máy sớm hơn

Trước đó, dự thảo lộ trình nêu rõ thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành: Từ 1-1-2027 đối với xe mô tô, xe gắn máy lưu hành trên địa bàn 2 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm TP Hà Nội và TPHCM.

Từ 1-1-2028 đối với xe mô tô, xe gắn máy lưu hành trên địa bàn 4 thành phố trực thuộc Trung ương còn lại: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

Từ 1-1-2030 đối với xe mô tô, xe gắn máy lưu hành trên địa bàn các tỉnh, thành phố còn lại. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh, thành phố này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn…

Xe mô tô, xe gắn máy lưu hành trên địa bàn TP Hà Nội và TPHCM phải đáp ứng quy định về khí thải Mức 2 trở lên, tính từ ngày 1-1-2032.

Xe mô tô, xe gắn máy lưu hành vào "vùng phát thải thấp" của thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.