Phó Thủ tướng gửi thư khen Công an tỉnh Đắk Lắk

Ngày 6-3, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa nhận được thư khen của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vì đạt được nhiều thành tích, chiến công.

Bà Nguyễn Thị Cẩm My, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại phân bón Nam Dương bị bắt giữ vì sản xuất phân bón giả

Theo đó, Phó Thủ tướng vui mừng được biết thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, đấu tranh thành công 3 chuyên án.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 10 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán cà phê bột giả, phân bón giả, giá đỗ có ngâm hóa chất nguy hại cho sức khỏe con người với số lượng lớn, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm.

Công an Đắk Lắk phát hiện 6 cơ sở sản xuất giá đỗ ủ hóa chất độc hại

Thay mặt Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Đắk Lắk. Chiến công của Công an tỉnh Đắk Lắk là minh chứng rõ nét cho quyết tâm cao trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời có hình thức động viên, khen thưởng phù hợp đối với các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phụ gia dùng để sản xuất cà phê giả

Trước đó, cuối tháng 12-2024, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 6 cơ sở sản xuất giá đỗ ủ hóa chất độc hại. Công an thu giữ 20.357 kg giá đỗ mà nhóm này đã ngâm hoạt chất 6-Benzylaminopurine cùng hàng trăm lít hóa chất. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận trung bình mỗi năm đã bán ra thị trường khoảng 2.900 tấn giá đỗ có ủ hóa chất 6-Benzylaminopurine.

Hoạt chất 6-Benzylaminopurine là chất kích thích tăng trưởng tế bào, nếu đưa vào cơ thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Khi hít hoặc tiếp xúc qua da lâu dài có thể làm thai nhẹ ký, não úng thủy và các dị tật bẩm sinh, còn ăn vào lượng lớn có thể gây tử vong.

Đến tháng 1-2025, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn; bắt giữ Nguyễn Thị Cẩm My (41 tuổi - Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại phân bón Nam Dương, tỉnh Bình Định), Bùi Minh Chánh (43 tuổi, chồng bà My - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn phân bón quốc tế Hoa Kỳ - VINA, tỉnh Long An) và các đồng phạm.

Cũng trong thời gian này, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, xử lý 2 vụ sản xuất, buôn bán cà phê bột giả quy mô lớn. Thành phần của sản phẩm cà phê do các đối tượng sản xuất chủ yêu là vỏ cà phê, đậu nành các chất phụ gia.