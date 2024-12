6 cơ sở sản xuất giá đỗ ủ chất cấm chưa 1 lần bị kiểm tra hành chính!

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản báo vụ việc sản xuất giá đỗ gửi đến Bộ NN-PTNT và Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

1/6 cơ sở được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Theo báo cáo, ngày 27-5, theo đề nghị của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk về việc đề nghị cung cấp thông tin về chất sử dụng trong sản xuất giá đỗ, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp thông tin về chất "6 Benzylaminopurine" là hóa chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam.

Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho hoạt động "sơ chế, đóng gói, kinh doanh giá đậu xanh"

Đến ngày 15-12, theo đề nghị của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã cử 2 công chức có chứng nhận lấy mẫu thực phẩm cùng đoàn kiểm tra lấy mẫu tại 6 cơ sở làm giá đỗ, với tổng số 35 mẫu giá đỗ, 6 mẫu hóa chất và 6 mẫu nước ngâm đã pha.

Quá trình điều tra xác định đây là hành vi cố tình sử dụng chất cấm trong sản xuất giá đỗ gây mất an toàn thực phẩm nghiêm trọng nên Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 đối tượng là chủ 6 cơ sở làm giá đỗ nêu trên.

Qua rà soát, trong 6 cơ sở làm giá đỗ thuộc 3 hộ kinh doanh và 1 doanh nghiệp. Trong đó, có 1 cơ sở của Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo đã được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho hoạt động "sơ chế, đóng gói, kinh doanh giá đậu xanh" ngày 22-4.

Trong năm 2024, các cơ quan quản lý của tỉnh, của huyện đã tiến hành nhiều hoạt động thanh kiểm tra, lấy mẫu giám sát đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm nông lâm thủy sản. Tuy nhiên, cả 6/6 cơ sở làm giá đỗ nêu trên chưa được kiểm tra qua các đợt đoàn thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất.

Công an phát hiện cả 6 cơ sở dùng chất cấm ủ giá đỗ bán ra thị trường

Đối với cơ sở của Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo là cơ sở xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm lần đầu, để được đánh giá các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động sơ chế, đóng gói nên không có lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm. Do xếp vào loại B nên việc thẩm định lại phải đủ 12 tháng, vì vậy đến nay chưa đến thời hạn đánh giá lại.

Cơ sở vẫn sản xuất giá đỗ sau khi chủ bị khởi tố

Cũng theo báo cáo của Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk sau khi có thông tin về quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 4 bị can của 6 cơ sở, Sở NN-PTNT đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp làm việc tại các cơ sở và hệ thống cửa hàng Bách Hóa Xanh.

Tại thời điểm đoàn đến làm việc, 6/6 cơ sở nêu trên vẫn đang hoạt động bình thường. Đại diện các cơ sở thông tin, khai báo cả 4 chủ cơ sở đều đã bị tạm giam. Tuy nhiên, cơ quan công an không yêu cầu ngừng hoạt động nên cơ sở vẫn tiếp tục sản xuất và phải ký cam kết không được sử dụng chất cấm.

Công an khởi tố 4 đối tượng là chủ của 6 cơ sở sản xuất giá đỗ ủ chất cấm

Vì vậy, khi đến làm việc với các cơ sở thì hoạt động làm giá đỗ đều diễn ra bình thường với sản lượng ít hơn so với trước. Có cơ sở hiện bán 1,5 tấn/ngày so với trước khi bị công an kiểm tra là 2 tấn/ngày hoặc có cơ sở hiện bán 200-300kg/ngày so với trước khi bị công an kiểm tra là 400-500kg/ngày.

Đại diện các cơ sở khai báo không biết chất này là chất cấm nên sử dụng. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ cổng thông tin của Bộ Công an (đăng tin ngày 26-12) thì các đối tượng đều biết rõ thứ nước "kẹo" - hoạt chất 6-Benzylaminopurine. Chất này nhà nước quy định cấm sử dụng và khi đưa vào cơ thể sẽ gây nguy hại cho sức khỏe con người. Thế nhưng, vì để tăng tối đa lợi nhuận nên vẫn cố tình sử dụng.

Mỗi lần sử dụng xong thì đem giấu can chứa hoạt chất 6-Benzylaminopurine này vào nhà vệ sinh, góc kho xưởng, trong phòng ngủ, tầng hầm để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đây là hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cố tình sử dụng chất cấm trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên chỉ có thể phát hiện ra qua kiểm tra lấy mẫu và có xét nghiệm chuyên về hoạt chất này.

Đại diện cửa hàng Bách Hóa Xanh cho biết đơn vị bắt đầu nhập sản phẩm giá đỗ của cơ sở Lâm Đạo từ ngày 2-5 với sản lượng bình quân khoảng 375kg/ngày. Sau khi biết thông tin giá đỗ bị nhiễm hóa chất, Bách Hóa Xanh đã ngưng bán và thu hồi sản phẩm tiêu hủy tại chỗ 343kg.