Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Doanh nghiệp Việt phải làm chủ AI và công nghệ lõi

Chiều 7-5, tại TPHCM, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm, làm việc với Công ty TNHH Zalo Platforms (Tập đoàn VNG) và Công ty TNHH Real-Time Robotics Việt Nam.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường.

Đẩy mạnh ứng dụng AI vào phục vụ nhu cầu người Việt

Tại Công ty TNHH Zalo Platforms, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan hạ tầng máy chủ tại VNG Data Center; trải nghiệm thực tế Mô hình ngôn ngữ lớn KiLM, các trợ lý ảo tiếng Việt. Công ty TNHH Zalo Platforms cũng giới thiệu các công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược và năng lực làm chủ: Mô hình ngôn ngữ lớn và các trợ lý Kiki Auto, Kiki Công dân số.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan hạ tầng máy chủ tại VNG Data Center. Ảnh: Gia Huy

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, tinh thần tiên phong của Công ty TNHH Zalo Platforms và Tập đoàn VNG trong việc đầu tư dài hạn cho nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm AI phục vụ tiếng Việt và nhu cầu thực tiễn của Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, các sản phẩm như Mô hình ngôn ngữ lớn KiLM, Trợ lý Công dân số; Kiki Auto… là minh chứng cụ thể cho năng lực làm chủ và thương mại hóa công nghệ ngày càng được nâng cao của doanh nghiệp Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, định hướng tập trung vào AI tiếng Việt, dữ liệu Việt Nam, nhu cầu của người Việt Nam và bài toán của Việt Nam là phù hợp, đúng đắn và có ý nghĩa chiến lược. Việc đầu tư, phát triển mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và trợ lý ảo của doanh nghiệp là phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.

Qua các kiến nghị của doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan đang xây dựng Nghị định về chính sách công nghệ cao, sẽ bao gồm chính sách, cơ chế để doanh nghiệp lĩnh vực này thực sự phát triển.

Phó Thủ tướng làm việc với Công ty TNHH Zalo Platforms, Tập đoàn VNG. Ảnh: Gia Huy

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng dự thảo nghị định cần có các nhóm chính sách liên quan đến thuế xuất nhập khẩu và các linh kiện phụ trợ; thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó có chính sách cho các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao, sản phẩm ưu tiên; thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia, những người làm nghiên cứu phát triển (R&D); chính sách về đất đai…

Phó Thủ tướng đề nghị Zalo Platforms, Tập đoàn VNG tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tập trung nâng cao chất lượng mô hình, đẩy mạnh ứng dụng AI vào các lĩnh vực thiết thực; đồng thời tuân thủ nghiêm các yêu cầu về đạo đức AI, bảo đảm an toàn hệ thống và bảo mật dữ liệu người dùng.

Gắn phát triển công nghệ với bài toán lớn của đất nước

Chiều cùng ngày, tại Công ty TNHH Real-Time Robotics Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan thực tế về quy trình R&D và chế tạo UAV (thiết bị bay không người lái), camera, gimbal, tay điều khiển.

Đoàn công tác tham quan thực tế quy trình R&D và chế tạo UAV tại Công ty TNHH Real-Time Robotics Việt Nam. Ảnh: Gia Huy

Phó Thủ tướng đánh giá cao Công ty TNHH Real-Time Robotics Việt Nam - một doanh nghiệp khoa học và công nghệ của người Việt Nam, đang trực tiếp nghiên cứu, phát minh, thiết kế và chế tạo các sản phẩm UAV phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, cứu hộ cứu nạn và hạ tầng trọng yếu của đất nước.

Phó Thủ tướng biểu dương trong điều kiện còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp đã kiên trì đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, bước đầu hình thành năng lực làm chủ công nghệ lõi, tạo ra một số sản phẩm có tính mới, tính ứng dụng cao, có khả năng cạnh tranh quốc tế.

UAV do Real-Time Robotics Việt Nam chế tạo. Ảnh: Gia Huy

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao cách tiếp cận của Công ty TNHH Real-Time Robotics Việt Nam là gắn phát triển công nghệ với bài toán lớn của đất nước.

Phó Thủ tướng mong muốn Real-Time Robotics sẽ trở thành "anh cả", làm "con chim đầu đàn" về thiết bị không người lái, UAV, bởi đây là những sản phẩm xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, giải quyết bài toán lớn, tạo tác động lan tỏa, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.