Tổng Bí thư Tô Lâm: Triển khai mạnh mẽ giải pháp phát triển công nghệ chiến lược

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Triển khai mạnh mẽ giải pháp phát triển công nghệ chiến lược

Bảo Trân

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu hoàn thiện cơ chế tài chính để xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu, triển khai mạnh mẽ giải pháp phát triển công nghệ chiến lược.

Chiều 12-3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo), chủ trì phiên họp thứ nhất Thường trực Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng dự phiên họp.

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp thứ nhất Thường trực Ban Chỉ đạo. Ảnh: Hiền Hòa

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao và cơ bản đồng tình với những ý kiến tâm huyết, sát với thực tiễn của các đại biểu tham dự và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, nổi bật là đã hoàn thành phần lớn nhiệm vụ đề ra, mang lại hiệu quả thiết thực.

Qua đó, giúp nhận thức của các, bộ, ngành, địa phương có nhiều chuyển biến rõ nét, từng bước gắn việc áp dụng khoa học công nghệ vào việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng bộ ngành liên quan.

Bên cạnh đó, đã xuất hiện một số mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp với các viện trường có kết quả cụ thể; đặc biệt điều đáng ghi nhận là thời gian qua có sự tham gia rất tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhiều nhà khoa học trong nước và nước ngoài.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, Tổng Bí thư cũng cho rằng vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm như một số nhiệm vụ chậm tiến độ, một số nơi vẫn triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị theo phong trào, không có sự chuyển biến thực chất, thậm chí mang tính đối phó; hay vẫn còn một số điểm nghẽn về thể chế chưa được tháo gỡ một cách căn bản, không tìm được vấn đề mấu chốt để giải quyết khiến kết quả và việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất không cao và nhiều sáng kiến chưa được thương mại hoá, chưa thực sự là động lực để hỗ trợ quá trình phát triển của nền kinh tế…

Từ thực tiễn đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị việc triển khai Nghị quyết 57 phải được thực hiện quyết liệt hơn, bài bản hơn, chắc chắn hơn và hiệu quả hơn. Mỗi nhiệm vụ phải gắn với kết quả cụ thể, mỗi chương trình phải giải quyết được những bài toán lớn trong quá trình phát triển đất nước.

Mỗi cấp, mỗi ngành phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong quá trình tổ chức thực hiện theo đúng phương châm của năm 2026 là năm hành động đột phá, lan tỏa kết quả, hành động có kết quả phải được lan tỏa.

"Chúng ta không chấp nhận cách làm cũ, đối với những việc khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn lớn hiện nay như về dữ liệu, nền tảng dùng chung, hạ tầng, thiết bị, nguồn nhân lực, cơ chế tài chính cần chỉ đạo quyết liệt và theo đến cùng" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Rà soát, đánh giá công nghệ đang sử dụng trên lĩnh vực sản xuất để có biện pháp nâng cấp, chuyển đổi công nghệ, tạo ra năng suất lao động cao hơn, hiệu quả hơn

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà các bộ, ngành địa phương và cả hệ thống chính trị cần thực hiện trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ 7 điểm nghẽn cốt lõi đã được chỉ ra trong báo cáo, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ hướng mạnh vào việc nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ quá trình quản trị của các doanh nghiệp.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số ngay trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp. Rà soát, đánh giá công nghệ đang sử dụng trên lĩnh vực sản xuất để có biện pháp nâng cấp, chuyển đổi công nghệ, tạo ra năng suất lao động cao hơn, hiệu quả hơn, đóng góp trực tiếp vào thực hiện tăng trưởng 2 con số đất nước.

Đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Tư pháp và các cơ quan khẩn trương rà soát toàn diện pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để bổ sung vào định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và Chiến lược xây dựng, hoàn thiện pháp luật trong giai đoạn tới.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị các bộ, ngành địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính linh hoạt, tập trung xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu, triển khai mạnh mẽ các giải pháp phát triển công nghệ chiến lược, trong đó cần tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ tinh thần là tiếp thu có chọn lọc các công nghệ tiên tiến của nước ngoài, gắn với nhu cầu thị trường để tạo ra sản phẩm cụ thể đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển của đất nước.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng phải chuẩn mực, công tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng phải chuẩn mực, công tâm

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng phải thực sự chuẩn mực, công tâm, không máy móc, cứng nhắc.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đánh giá cán bộ bằng kết quả đầu ra và sự hài lòng của nhân dân

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đào tạo cán bộ theo hướng "thạo việc" và thiết lập cơ chế đánh giá cán bộ bằng kết quả đầu ra, sự hài lòng của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kết quả công tác tư tưởng phải là tiêu chí đánh giá, xếp loại, xem xét cán bộ

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh công tác chính trị, tư tưởng phải đi trước, mở đường; kết quả công tác tư tưởng là tiêu chí đánh giá, xem xét cán bộ.

chuyển đổi số ban chỉ đạo kinh tế số xã hội số chính phủ số Tổng Bí thư Tô Lâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nền kinh tế số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo