Thời sự Chính trị

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tại Quảng Ngãi

T.Trực

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo nhiệm vụ hàng đầu công tác ứng phó với thiên tai là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Chiều 30-10, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tại xã Thanh Bồng và Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. 

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tại Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (trái) trao đổi với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra tình trạng sạt lở của tuyến đường Trà Lâm – Trà Hiệp thuộc xã Thanh Bồng. 

Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục bước đầu, sớm thông tuyến giao thông, không để người dân bị chia cắt lâu. 

Mưa lớn kéo dài đã khiến tuyến đường này bị sạt lở nghiêm trọng, cô lập 200 hộ dân, gần 800 nhân khẩu. Địa phương đang nỗ lực huy động lực lượng, phương tiện để thông tuyến. 

Chia sẻ khó khăn, thiệt hại do mưa lớn, sạt lở gây ra, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tặng quà, động viên người dân tổ 5, thôn Trà Xanh, xã Thanh Bồng cố gắng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tại Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo Quân khu 5 trao quà cho người dân vùng sạt lở

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng đã đến thăm, tặng quà cho người dân ở điểm sơ tán tập trung Trường Mầm non số 1 Hương Trà, xã Tây Trà Bồng. 

Phó Thủ tướng động viên, chia sẻ khó khăn với người dân và yêu cầu chính quyền các cấp chăm lo tốt đời sống, đảm bảo đủ nhu yếu phẩm, nước sạch và chỗ ở an toàn. Bên cạnh đó, ghi nhận tinh thần chủ động, đoàn kết và ý thức phòng chống thiên tai của chính quyền và người dân tỉnh Quảng Ngãi. Sự phối hợp chặt chẽ đã giúp công tác di dời, hỗ trợ người dân được triển khai kịp thời theo phương châm "4 tại chỗ" để giảm thiểu rủi ro về người và tài sản trước tình hình mưa lũ, sạt lở. 

Thời gian tới, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, tập trung chăm lo cho đời sống người dân.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tại Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên người dân vùng sạt lở

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác ứng phó với thiên tai là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. Chính quyền địa phương cần chủ động phương án sơ tán người dân ở vùng nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn. Tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch, bố trí các khu tái định cư để người dân ở vùng có nguy cơ sạt lở núi cao di dời đến nơi ở mới an toàn hơn và ổn định cuộc sống.

Quảng Ngãi vừa trải qua đợt mưa lũ được đánh giá là lớn nhất trong nhiều năm qua, với tổng thiệt hại ước tính hơn 314 tỉ đồng. 

Toàn tỉnh có hơn 5.200 ngôi nhà bị ngập sâu, có nơi ngập đến 3 m. Chính quyền các địa phương đã chủ động di dời, sơ tán 977 hộ dân với trên 3.600 người dân đến nơi an toàn. Toàn tỉnh có hơn 200 vị trí sạt lở với khối lượng khoảng 60.000 m³.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tại Quảng Ngãi - Ảnh 4.

 

Tin liên quan

Phó Thủ tướng ngồi đò vượt lũ thăm người dân Quảng Trị

Phó Thủ tướng ngồi đò vượt lũ thăm người dân Quảng Trị

(NLĐO) - Vượt dòng nước lũ vào vùng ngập ở Quảng Trị, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính động viên bà con, chỉ đạo sơ tán dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Cần thay đổi tư duy ứng phó với thiên tai theo hướng chủ động, thích ứng

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần chủ động thích ứng thiên tai, xây dựng hạ tầng đủ mạnh để đời sống người dân không bị xáo trộn khi có lũ.

Ông Hồ Quốc Dũng làm Phó Thủ tướng Chính phủ

(NLĐO)- Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

sạt lở nghiêm trọng lực lượng chức năng mưa lớn kéo dài chính quyền địa phương Phó Thủ tướng phòng chống thiên tai tuyến giao thông Trung ương đảng Phó Thủ tướng Chính phủ
