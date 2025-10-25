Ông Hồ Quốc Dũng làm Phó Thủ tướng Chính phủ

Sáng 25-10, tiếp tục họp riêng về nội dung công tác nhân sự theo thẩm quyền, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hồ Quốc Dũng. Cùng được phê chuẩn bổ nhiệm với ông Hồ Quốc Dũng vào cương vị Phó Thủ tướng, có bà Phạm Thị Thanh Trà.

Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Ảnh: TTXVN

Ông Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966, quê quán: Tỉnh Gia Lai. Ông Hồ Quốc Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật.

Trước năm 2009, ông từng trải qua các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Định; Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định (cũ).

Năm 2009, ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2006 - 2011. Từ tháng 6-2011, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định (cũ) nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Từ tháng 11-2014, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (cũ) khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Từ tháng 10-2015, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (cũ) khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngày 15-10-2020, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (cũ) khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ ngày 6-12-2020, ông là Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định (cũ) khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tháng 1-2021, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày 1-7-2025, ông Hồ Quốc Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025.