Phó Thủ tướng: Khắc phục ngay những khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Thùy Linh

(NLĐO) - Phó Thủ tướng yêu cầu các tồn tại về chống khai thác IUU phải được khắc phục ngay trước thời điểm 19-4, khi EC ban hành báo cáo chính thức.

Chiều 27-3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì tại cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phó Thủ tướng: Khắc phục ngay những khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì tại cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chiều ngày 27-3

Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới 22 tỉnh, thành phố ven biển và tỉnh Tây Ninh.

Phó Thủ tướng cho biết mặc dù Đoàn thanh tra IUU của EC có ghi nhận nỗ lực của Việt Nam, nhưng qua kiểm tra tại các địa phương đã bộc lộ những tồn tại, yếu kém kéo dài nhiều năm.

Đối với việc lắp đặt và sử dụng thiết bị VMS, Phó Thủ tướng yêu cầu sớm ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp tàu cá được lắp đồng thời 2 thiết bị, bảo đảm quản lý chặt chẽ, tránh bị lợi dụng để che giấu hành vi vi phạm.

Liên quan đến quản lý đội tàu, Phó Thủ tướng đề nghị khẩn trương rà soát, bổ sung quy định về các hành vi "không đủ điều kiện hoạt động", trong đó làm rõ trách nhiệm của chủ tàu, người được ủy quyền và người điều khiển phương tiện; siết chặt quản lý đối với các trường hợp mua bán, chuyển nhượng, thay đổi chủ sở hữu, thay đổi địa bàn quản lý. Mọi tàu cá phải được đăng ký, xác định rõ chủ sở hữu. Việc mua bán phải thực hiện đăng ký lại và cấp phép theo quy định.

Những hành vi vi phạm như sử dụng biển tàu cá giả, Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu áp dụng chế tài nghiêm khắc, không chỉ dừng ở xử phạt hành chính mà xem xét ở mức cao hơn theo quy định của pháp luật.

Về công tác kiểm tra, giám sát trên biển, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ bị động sang chủ động phòng ngừa. Tất cả các trường hợp tàu cá bị phát hiện vượt ranh giới vùng biển Việt Nam sang vùng biển nước ngoài qua hệ thống VMS đều phải được xác định là vi phạm và phải kịp thời thông báo, lập biên bản và xử lý ngay từ trên cơ sở dữ liệu, không phụ thuộc vào việc tàu đã bị bắt giữ hay chưa. Trường hợp tái phạm hoặc có tình tiết nghiêm trọng thì xem xét xử lý hình sự.

Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì điều phối, thống nhất chỉ đạo các lực lượng thực thi trên biển; chủ động tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm ngay từ khi phát hiện qua dữ liệu, không để xảy ra tình trạng bị động, chỉ xử lý khi tàu đã bị phía nước ngoài bắt giữ.

Cùng với đó, các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế phối hợp, phân công rõ trách nhiệm, tận dụng hiệu quả dữ liệu hiện có để nâng cao năng lực giám sát, phát hiện sớm và ngăn chặn từ xa các hành vi khai thác IUU.

Phó Thủ tướng yêu cầu các tồn tại phải được khắc phục theo từng mốc thời gian (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn), đặc biệt là những việc có thể làm ngay trước thời điểm 19-4, khi EC ban hành báo cáo chính thức.

(NLĐO) - Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam nỗ lực chống khai thác IUU không chỉ vì sự quan tâm, khuyến cáo của EC mà vì phát triển nghề cá bền vững.

Phái đoàn Thanh tra EC sắp sang kiểm tra, Thủ tướng chỉ đạo gỡ bằng được "thẻ vàng" IUU

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt và hiệu quả để chuẩn bị tốt nhất cho đợt kiểm tra của Đoàn EC.

Thủ tướng chỉ đạo lập đoàn kiểm tra chống IUU, Bộ Công an điều tra dứt điểm vụ lô hàng cá cờ kiếm

(NLĐO) - Thủ tướng yêu lập Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức đi kiểm tra tại các địa phương về chống khai thác IUU, báo cáo trước 25-1-2026.

