Phó Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 Kajiki tại Nghệ An

Cùng đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 Kajiki có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ; Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các ông: Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra điểm sơ tán, tránh trú bão cho người dân tại Trường Tiểu học xã Diễn Châu. Ảnh: B. Phạm

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra điểm sơ tán, tránh trú bão cho người dân tại Trường Tiểu học xã Diễn Châu. Tại đây, đang có 62 hộ dân, với 177 nhân khẩu, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ tránh trú bão.

Thăm hỏi, tặng quà cho người dân, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là cơn bão rất mạnh, nguy hiểm. Vì vậy, người dân yên tâm sinh hoạt tại điểm sơ tán, sau khi bão tan thì mới về nhà để đảm bảo tính mạng. Cấp ủy, chính quyền sẽ cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống cho người dân.

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết cho người dân sinh hoạt, đặc biệt là tận tình chăm sóc sức khỏe cho những người cao tuổi, người có bệnh.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng và đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra tuyến đê biển tại xã Diễn Châu, nơi được dự báo sẽ chịu tác động khi cơn bão số 5 Kajiki tiến vào đất liền. Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền và các lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, chuẩn bị sẵn sàng các vật tư để có phương án ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Phó Thủ tướng và đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra tuyến đê biển tại xã Diễn Châu. Ảnh: B. Phạm

Sáng cùng ngày, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5 tại các xã An Châu, Quỳnh Phú.

Nghệ An ứng phó bão số 5

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục kiên quyết vận động, đưa người dân vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần cho các điểm tập trung di dời, đồng thời chuẩn bị sẵn lực lượng, vật tư để ứng cứu nếu có sự cố xảy ra.

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 5, từ sáng đến trưa 25-8, tại tỉnh Nghệ An có mưa to, gió lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập, cây xanh bị gãy đổ.